Premišljene poteze Kitajske in začetek konca za Ameriko

V tokratnem pogovoru Od srede do srede sta se Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš osredotočila na kitajsko zagonsko podjetje Deepseek, ki deluje na področju umetne inteligence in ki je v zadnjih dneh pretreslo tehnološki trg.

»Kitajci so v Deepseek vložili neskončno manj denarja kot Američani v podobne produkte, je pa kitajska verzija precej boljša,« je začel Ali Žerdin, ki se v luči tega dogajanja sprašuje, če se tehnološka premoč s tem širi na kitajsko obalo Pacifika.

»Menim, da ja. Sama tehnologija je nam laikom težko razumljiva pa vendar moramo priznati, da je izjemna. Z Deepseekom so Kitajci s precej manjšim proračunom dosegli boljše rezultate in vse skupaj je brezplačno. To napoveduje revolucijo, ki jo omenja Yanis Varoufakis v knjigi Technofeudalism: What Killed Capitalism. Zdaj se nova hladna vojna začenja med internetnimi oblaki, in sicer med zahodnim in kitajskim oblakom, ki mu je morda že uspelo doseči prevlado,« je odvrnil Janez Markeš.

Dodal je, da je Amerika je izgubila vsakršen kompas in da o tem pričata dve – zadnje čase zelo popularni – imeni: Donald Trump in Elon Musk: »Trumpov začetek kampanje je pokazal, da se bliža konec dominacije ZDA in to je začetek konca podobe sveta, kakršno poznamo do sedaj.«

Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Leon Vidic/Delo

Hkrati je opozoril še na nepremišljena dejanja Trumpa: »To je popoln refleks tega, kar se je v zgodilo v Nemčiji, ko je prišel na oblast Hitler. Najprej uničevanje vsega socialnega, revežev. Trump se je sedaj spravil na tiste, ki so spremenili spol in na imigrante. Skratka, vso njegovo početje že zdaj oznanja konec. Na drugi strani Kitajska spoštuje spravila in ima smisel za skupnost ter hoče zmagati, ima končen cilj. Vedo, da če so lahko počakali do sedaj, lahko počakajo še sto let in vsaka njihova poteza je smiselna.«

Žerdin je nato pogovor preselil nazaj v leto 2023, ko je vodilno podjetje na področju umetne inteligence OpenAI odpustila Sama Altmana, ker je podjetje pred dobrobit ljudi postavilo ustvarjanje dobička. Komentira, da je na vzhodu situacija popolnoma drugačna: »Na Kitajskem se medtem zdi, da je profitni motiv v drugem planu. Seveda si želijo tudi zaslužka, a najprej želijo razviti strojno inteligenco do točke, da bo od tega nekaj imela tudi splošna populacija.«

Markeš se je strinjal in dodal, da bo Kitajska zmagala v tistem trenutku, ko bo prevzela humanistični in razsvetljenski model javnega dobrega. Dodaja, da nič od tega, kar se dogaja v tehnološkem svetu, ni naključje, temveč so to indici, ki kažejo na to, kdo bo na koncu prevladal. »Amerika se še ne zaveda, kaj se ji je zgodilo s prihodom Trumpa. Nekoč so bili merodajni dejavnik pri razvoju civilizacije, zdaj so razvajeni otrok, ki želi pokvariti družino. Demokracija ima orodja, s katerimi lahko uniči samo sebe. Jasen dokaz tega je Trumpova pomilostitev tistih, ki so napadli kongres in nanj obešali meče ter razbijali,« je sklenil.