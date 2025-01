Policija še preiskuje požar, preverja tudi sum kaznivega dejanja

Včerajšnji požar v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani je poleg pobud o spremembi zakonodaje glede požarne varnosti, po kateri bi požarne alarme namestili v vse tovrstne objekte oziroma v vsako dijaško sobo, za seboj pustil tudi hude posledice na najmanj treh dijakih. Enajst so jih včeraj po požaru odpeljali v ljubljanski UKC, od tega je en dijak s hudimi opeklinam v kritičnem stanju.

Uroš Tominc, vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana, je v oddaji 24ur zvečer povedal, da v bolnišnici ostajajo trije poškodovanci. Eden je bil še vedno v kritičnem stanju: ima obsežne opekline kože, ki prekrivajo skoraj polovico telesne površine, in hude opekline dihal. Drugi dijak ima poškodbo hrbtenice, a po zadnjih preiskavah operacija ne bo potrebna. Predvidoma prihodnji teden pa bo operirana tretja dijakinja, ki ima poškodovano nogo, je pojasnil Tominc.

Sum kaznivega dejanja

Izvor požara je bila lokacija na hodniku, kjer je ekološki kotiček oziroma smetnjaki, kjer se ločujejo odpadki, je pojasnil ravnatelj Šemso Mujanović. Ne glede na to, da so ob začetku leta izvedli vaje za evakuacijo, je bila v tem primeru evakuacija otežena, ker je gorelo na evakuacijski poti.

Kot so sporočili s policije, so kriminalisti včeraj popoldne zaključili ogled kraja požara in še naprej ugotavljajo vzrok požara. Aktivnosti policije so zdaj še usmerjene v zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin, potekajo pa tudi kriminalistično-forenzične preiskave zavarovanih sledi požara.

Dejstvo je, da požar uniči večino sledov, zato je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dalj časa, so sporočili. Kriminalisti trenutno preiskujejo sum storitve povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na Policijski upravi Ljubljana so dodatno za STA pojasnili še, da sum storitve kaznivega dejanja preiskujejo, ker je požar sploh nastal. Opozorili so, da to ne pomeni nujno, da že imajo osumljenca ali da se bodo sumi potrdili. Preiskava požara pa da lahko traja mesece, saj morajo zaključiti delo kriminalisti in forenziki, opravili pa bodo tudi pogovore, pregledali morebitne varnostne kamere in druge dokaze, so pojasnili.

V dijaškem domu v Poljanski ulici v Ljubljani je zagorelo v četrtek okoli četrte ure. Iz objekta, kjer je izbruhnil požar, so evakuirali 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih, nekateri so zaradi vdihavanja dima potrebovali predihavanje, nekaj pa se jih je poškodovalo, ko so skočili skozi okna v prvem nadstropju. Osem jih je sicer že v četrtek odšlo iz bolnišnice v domačo oskrbo.

Ravnatelj doma Šemso Mujanović in minister Vinko Logaj. FOTO: Črt Piksi/Delo

Vrnitev v dom v nedeljo?

Starši stanovalcev ljubljanskega Dijaškega doma Ivana Cankarja bodo danes izvedeli, ali se bodo dijaki v nedeljo lahko vrnili v nepoškodovani del objekta, ki ga je v četrtek zajel požar. Dijakom bodo nudili psihosocialno pomoč, v prvi fazi pa povečali prisotnost vzgojiteljev v objektu, tudi v nočnem času, je napovedal ravnatelj. Ta je že v včerajšnji izjavi skupaj z ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem dejal, da predvidevajo, da se bodo v nepoškodovani del vrnili v nedeljo.

Ali je ta scenarij možen, bo znano danes, je za četrtkove Odmeve na Televiziji Slovenija prav tako dejal ravnatelj doma Mujanović. Se pa zaveda, da so dijaki, starši in tudi zaposleni pretreseni. Zato je tudi on napovedal psihosocialno pomoč in v prehodnem obdobju večjo prisotnost vzgojiteljev.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Videonadzor

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je pri tem med ukrepi, ki bi izboljšali varnost v vseh dijaških domovih in so izvedljivi takoj, naštel še takojšnje usposabljanje oseb za takšne situacije, požarne oziroma evakuacijske vaje, tam, kjer je mogoče, pa tudi čimprejšnjo namestitev enostavnih tehničnih sredstev, denimo javljalnikov požara, omenil je še možnost namestitve videonadzora, da ima varnostnik v nočnih urah pregled nad dogajanjem na hodnikih.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Sistemski ukrep pa je zagotovo tudi sprememba zakonodaje in kolegi že pripravljajo predlog, o katerem se bomo resno pogovorili z ministrom za naravne vire in prostor in ministrom za obrambo,« je za Odmeve dejal Logaj. Napovedal je finančno podporo ukrepom, ki jih bodo opredelili v vodstvih dijaških domov.