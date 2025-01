Srbska vlada izpolnila zahtevo študentov in povečala proračun za visoko šolstvo

Ob stopnjevanju protestov študentov po novembrski tragediji na novosadski železniški postaji je danes srbski minister za finance Siniša Mali sporočil, da je vlada zagotovila sredstva za 20-odstotno povečanje proračuna za visoko šolstvo. Za srbsko tiskovno agencijo Tanjug je dejal, da je vlada s tem izpolnila še zadnjo zahtevo študentov.

Pojasnil je, da je vlada za visoko šolstvo zagotovila dodatne 12,01 milijarde srbskih dinarjev (okoli sto milijonov evrov). Zato bodo šolnine za študente 50 odstotkov nižje, možno pa je tudi povečanje plač zaposlenih, je dejal. Dodal je, da se o razdelitvi teh sredstev želijo pogovoriti s študenti, profesorji in dekani.

Pohod študentov proti Novemu Sadu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Spomnil je na še preostale tri zahteve študentov in dejal, da so izpolnjene. Študentje zahtevajo objavo vse dokumentacije v zvezi z obnovitvenimi deli na železniški postaji v Novem Sadu, po katerih se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek in ubil 15 ljudi.

Siniša Mali FOTO: Miloš Nadaždin Nin

Kazenski postopek proti 37 osebam

Mali je dejal, da so v zadnjih dveh dneh v zvezi s tem na spletni strani vlade objavili še 263 dokumentov, skupno že 16.307. Na spletni strani Infrastrukture železnice Srbije je objavljenih dodatnih 377 dokumentov, državno tožilstvo v Novem Sadu pa je objavilo vse svoje dokumente, je dejal.

Glede zahteve po ugotovitvi kazenske odgovornosti za nesrečo in pregon oseb, odgovornih za nasilje nad udeleženci protestov, je poudaril, da je sprožen kazenski postopek proti 37 osebam, ki so jih identificirali študentje.

Spomnil je še, da je srbski predsednik Aleksandar Vučić v sredo v skladu z zahtevo študentov pomilostil 13 študentov in profesorjev, ki so jih aretirali med množičnimi protesti po padcu nadstreška. Izrazil je še upanje v dialog s študenti.

Študentje vztrajajo, da vlada ni objavila vse dokumentacije

Čeprav Vučić in vladni predstavniki že nekaj časa trdijo, da so objavili vso dokumentacijo o prenovi železniške postaje v Novem Sadu, študentje vztrajajo, da to ni res. Pritrjujejo jim tudi strokovnjaki, ki pravijo, da je objavljena dokumentacija nepopolna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vlada in Vučić so pospešili izpolnjevanje zahtev študentov pred obeležitvijo treh mesecev od tragedije, ki so jo študenti napovedali v soboto z blokado treh mostov v Novem Sadu. Tja so se danes peš množično odpravili beograjski študentje. Na poti so deležni velike podpore, pridružujejo pa se jim tudi nove skupine ljudi, poroča portal N1 Srbija.

Ljubljanski župan Janković v pismu izrazil podporo Vučiću

Ljubljanski župan Zoran Janković je v pismu izrazil podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in mu ponudil svojo pomoč. »V teh zahtevnih in prelomnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države,« je zapisal.

V kabinetu ljubljanskega župana so potrdili, da je Janković srbskemu predsedniku poslal pismo podpore. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Vaše vodstvo, odločnost in vizija so bili ključni za napredek, ki ga je dosegla Srbija v minulih letih, in prepričan sem, da se mora ta pot nadaljevati,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug zapisal Janković v pismu, ki ga je Vučić prejel v četrtek, vsebino pa posredovala Vučićeva tiskovna služba.

V kabinetu ljubljanskega župana so za STA potrdili, da je srbskemu predsedniku poslal pismo podpore. Glede morebitnega komentarja pa dodali, da je že vse povedal na torkovi novinarski konferenci.

Takrat je Janković, ki je Vučića označil za svojega dobrega prijatelja, dejal, da je trenutna situacija v Srbiji zanj težko razumljiva in da si želi, da se stanje v državi uredi, da strani sedeta za mizo in se pogovorita ter da se študenti in dijaki vrnejo v šole. Prebivalci Srbije bi šele po morebitnem odhodu Vučića z oblasti »videli, kaj so imeli«, je dodal.

Janković Vučiću: Srbija vas potrebuje

Tudi v pismu Vučiću je poudaril pomen ohranitve miru in stabilnosti. Pozval ga je, naj nadaljuje svojo pot predsednika in »ne dovoli, da bi pritiski ali napadi zamajali smer, ki jo je zastavil – smer močne, neodvisne in razvite Srbije«. »Naj vam ne zmanjka moči in vztrajnosti. Srbija vas potrebuje,« je dodal in mu ponudil pomoč.