V Srbiji več deset tisoč ljudi na protestih proti pridobivanju litija

V Beogradu se je v soboto zvečer na protestih proti pridobivanju litija zbralo več deset tisoč ljudi. Nekateri protestniki so blokirali dve železniški postaji v srbski prestolnici. Demonstranti so blokirali tudi avtocesto, kjer je v množico zapeljal avtomobil, pri čemer sta bila po poročanju srbskega portala N1 poškodovana dva človeka. Protest se danes nadaljuje.

Na poziv več okoljevarstvenih združenj so se protestniki v soboto zvečer zbrali na osrednjem trgu srbske prestolnice pod geslom Rudnikov ne bo.

Zaostritev protestov

Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija oz. projekt Jadar, ki ga načrtuje avstralski rudarski velikan Rio Tinto, škodljiv za zdravje ljudi in okolje, ter mu že ves čas nasprotujejo. Njihovi protesti so se zaostrili po nedavnem podpisu sporazuma med Srbijo in EU o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada tudi litij.

Več deset protestnikov je kasneje zasedlo tire na dveh železniških postajah v Beogradu, s čimer so onemogočili železniški promet. Policija je davi okoli 5.30 na eni od železniških postaj odstranila protestnike s tirov, dva, ki sta se upirala, pa je pridržala, poroča N1. Kasneje so protestnike odstranili tudi z druge železniške postaje.

Promet na obeh železniških postajah po poročanju N1 dopoldne poteka nemoteno, protestnikov ni več.

FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da bo policija vložila kazenske ovadbe proti tistim, ki so povzročili prekinitev mednarodnega javnega prometa in ogrožali varnost državljanov.

Eden od organizatorjev protesta Zlatko Kokanović je v soboto napovedal nadaljnje blokade, dokler vlada ne bo sprejela zahteve za uveljavitev zakona o prepovedi raziskovanja in rudarjenja litija. Po njegovih besedah bodo od danes organizirali blokade še na treh do petih lokacijah v mestih po Srbiji, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Demonstranti, večinoma mladi, so blokirali tudi avtocesto, kjer je v množico zapeljal avtomobil, pri čemer sta bila po poročanju N1 poškodovana dva človeka.

Premier Miloš Vučević je dejal, da hočejo protestniki ogroziti delovanje običajnih ljudi. Okoljevarstvenikom je tudi očital, da predsedniku Aleksandru Vučiću grozijo s smrtjo. Vučić je v zvezi s protesti napovedal izjavo za danes ob 11. uri.

Skupina demonstrantov proteste nadaljuje tudi danes, in sicer so v enem od parkov v središču srbske prestolnice. Tam so tudi številni policisti, poroča N1.

V soboto se je iztekel 40-dnevni rok za sprejetje ukrepov proti pridobivanju litija, ki ga je vladi dala Zveza ekoloških združenj Srbije. V nasprotnem primeru so napovedali zaostritev protestov.

Protestirali v več kot 40 mestih

V zadnjem času so potekali protesti proti projektu pridobivanja litija v več kot 40 srbskih mestih.

V dolini reke Jadar se nahajajo velike količine litija. Rio Tinto je tam že pred leti načrtoval gradnjo rudnika, ki bi lahko proizvedel 58.000 ton litija letno, kar bi zadostovalo za 1,1 milijona vozil ali za 17 odstotkov evropske proizvodnje električnih vozil.

Projektu so tedaj ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik, a ga je minuli mesec obnovila. S tem je prižgala zeleno luč za ponovni zagon projekta, le nekaj dni za tem pa je z Evropsko unijo podpisala sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada tudi litij.