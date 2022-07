V streljanju na paradi ob 4. juliju vsaj šest mrtvih

V strelskem napadu na parado ob ameriškem dnevu neodvisnosti je bilo danes dopoldne po lokalnem času v predmestju Chicaga v zvezni državi Illinois ubitih najmanj šest ljudi, več kot dva ducata je ranjenih, je povedal poveljnik policije v Highland Parku Chris O'Neill. V bolnišnice naj bi, kakor je poročal CNN, pripeljali 31 ljudi.

Policija osumljenca, ki ga je O'Neill, opisal kot belca, starega med 18 in 20 let, oblečenega v majico s kratkimi rokavi, še išče.

Zaradi streljanja v Highland Parku, ki leži približno 45 kilometrov severno od Chicaga, je bilo slavje ob 4. juliju odpovedano, oblasti pa so ljudem svetovale naj se izogibajo kraja dogodka. Po za zdaj znanih podatkih naj bi storilec na ljudi meril iz strehe.

Priče so za CNN povedale, da je parada potekala mirno, nato pa je streljanje sprožilo kaos in ljudi pognalo v beg. Eden izmed očividcev je dejal, de je slišal med 20 in 30 strelov, na tleh pa naj bi po njegovih besedah ležalo več žrtev.

Več sledi ...