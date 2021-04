V strelskem napadu v bližini Los Angelesa štirije mrtvi

V strelskem napadu v mestu Orange jugovzhodno od Los Angelesa so v sredo pozno popoldne po krajevnem času umrle štiri osebe, med njimi otrok. Ženska in strelec pa sta v bolnišnici v kritičnem stanju. Podrobnosti o žrtvah in napadu še niso znane.Napad se je zgodil v dvonadstropni pisarniški zgradbi. Ob prihodu policije na kraj zločina so streli še vedno odmevali. Ni jasno, ali se je storilec ustrelil sam ali pa so ga ranili policisti. Gre za že tretji množični strelski napad v ZDA v dveh tednih.Prejšnji teden je v Boulderju v Koloradu v strelskem napadu umrlo deset oseb, teden dni prej pa v napadih na masažne salone v Atlanti osem oseb, od tega šest žensk azijskega izvora.Mesto Orange leži 48 kilometrov jugovzhodno od Los Angelesa in ima 140.000 prebivalcev. Nazadnje je tam strelec pobil štiri osebe in ranil več drugih, med njimi policista, decembra 1997.Guverner Kalifornije Gavin Newsom je izrazil sožalje družinam ustreljenih in tvitnil, da gre za grozljiv dogodek.