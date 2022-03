V strmoglavljenju romunskega vojaškega helikopterja umrlo sedem vojakov

V strmoglavljenju romunskega vojaškega helikopterja je danes umrlo sedem vojakov. Helikopter je sicer iskal pogrešano bojno letalo Mig 21. Slednje še vedno iščejo.

»Na žalost je vseh pet članov posadke helikopterja IAR 330 izgubilo življenje. Iskalna akcija za pilotom letala Mig 21 LanceR še poteka,« je sporočil tiskovni predstavnik romunskega obrambnega ministrstva Constantin Spanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kasneje so sporočili, da sta bila na helikopterju še dva reševalca iz vrst romunskih pomorskih sil, tako da je vse skupaj umrlo sedem ljudi.

Helikopter je strmoglavil na območju Gura Dobrogei približno enajst kilometrov od letalskega oporišča. Iskal je bojno letalo, ki je izgubilo radijsko povezavo z nadzornim stolpom in izginilo z radarja. Pilot letala je poročal o slabih vremenskih razmerah, tako da so mu naročili, naj se vrne v oporišče, nakar so izgubili stik z njim.

Spanu je povedal, da je prezgodaj govoriti o morebitnih vzrokih. Bili so sicer slabi vremenski pogoji, je dejal, a ni želel komentirati vzrokov nesreče.