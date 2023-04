V Sudanu kljub posameznim strelom spoštovanje krhkega premirja

V sudanski prestolnici Kartum so dopoldan odmevali posamezni streli, vendar pa ostaja upanje, da bosta sprti strani še naprej spoštovali 72-urno prekinitev ognja. Po posredovanju ZDA je premirje stopilo v veljavo ob polnoči in danes privedlo do pospešenih prizadevanj za evakuacije iz države, poročajo tuje tiskovne agencije.

V nekaterih delih sudanske prestolnice Kartum je bilo kljub dogovoru o 72-urni prekinitvi ognja med sprtima stranema, ki so ga izpogajale ZDA, danes moč slišati posamezne strele. Prekinitev ognja sicer za zdaj obe strani na splošno spoštujeta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah britanskega BBC je v Kartumu stanje še vedno zelo napeto. »Prekinitev ognja ni stoodstotna. Stopnja negotovosti na ulicah je ogromna. Obkrožajo nas otroci, ki nosijo orožje, vojaki zasedajo ulice in to je za civiliste izjemno strašljivo,« je za BBC dejal lokalni aktivist.

Krhko premirje je vseeno spodbudilo pospešena prizadevanja številnih držav za evakuacije svojih državljanov, ki potekajo že več dni. Vendar pa se ob tem vrstijo pozivi k previdnosti - to je namreč že četrti poskus, da bi obveljala prekinitev ognja, prvi trije pa so bili neuspešni.

Obsežne evakuacijske lete je danes začela izvajati Velika Britanija, z evakuacijami svojih in tujih državljanov med drugim nadaljujejo Nemčija, Japonska in Francija, slednji pa sta ob tem tudi zaprli svoji veleposlaništvi v Kartumu.

Številne evropske in afriške države so prav tako evakuirale svoje diplomate in več tisoč državljanov, milijoni Sudancev pa ostajajo ujeti v svoji nemirni državi. Združeni narodi so danes sporočili, da bi lahko iz Sudana v sosednja Južni Sudan in Čad pobegnilo do 270.000 ljudi, poroča AFP.

Laura Lo Castro, predstavnica agencije ZN za begunce v Čadu, je povedala, da je v državo doslej že prispelo približno 20.000 ljudi, in dodala, da agencija »v najslabšem primeru« pričakuje do 100.000 beguncev. Njena kolegica v Južnem Sudanu Marie-Helene Verney je dejala, da je najverjetnejši scenarij, da se bo 125.000 beguncev iz Južnega Sudana vrnilo v svojo državo, ob tem pa pričakujejo še okrog 45.000 drugih beguncev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je danes opozorila, da so borci ene od sprtih strani v Sudanu zasedli osrednji javni laboratorij, v katerem hranijo vzorce bolezni, kot sta otroška paraliza in ošpice, kar pomeni »veliko biološko tveganje in izjemno nevarne razmere«.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili pred 10 dnevi. V njih je po podatkih ZN doslej umrlo najmanj 420 ljudi, še okoli 3700 pa je bilo ranjenih.