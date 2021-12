V tornadih v ZDA umrlo najmanj 88 ljudi

Tornadi, ki so pred dnevi prizadeli šest ameriških zveznih držav, so po zadnjih podatkih terjali najmanj 88 življenj, od tega 74 v najbolj prizadeti zvezni državi Kentucky.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear je povedal, da so v državi potrdili 74 smrtnih žrtev, ki so bile stare od pet mesecev do 86 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še vedno pa po njegovih besedah pogrešajo 109 ljudi, tako da končno število žrtev verjetno še nekaj časa ne bo znano.

Je pa bilo manj žrtev v tovarni sveč v Mayfieldu, kot je sprva kazalo. V času nesreče je v tovarni, ki jo je tornado uničil, delalo 110 ljudi. Osem jih je umrlo, osem jih pogrešajo, medtem ko jih je 94 nesrečo preživelo.

FOTO: Chandan Khanna/AFP

V skladišču družbe Amazon na jugu zvezne države Illinois pa je umrlo šest delavcev.

Na tisoče ljudi je medtem ostalo brez strehe nad glavo.

Tornadi so v petek pustošili še po zveznih državah Tennessee, Arkansas in Missouri, pa tudi Mississippiju, vendar od tam ne poročajo o žrtvah.