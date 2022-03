V Turčiji se bosta srečala ruski in ukrajinski zunanji minister

Glavni poudarki: V Turčiji bo danes srečanje ruskega in ukrajinskega zunanjega ministra.

Vrh EU v Versaillesu o vojni v Ukrajini.

IAEA je izgubila stik tudi z nadzornim sistemom jedrske elektrarne v Zaporožju.

7.52 Janez Lenarčič ogorčen nad napadom na porodnišnico v Mariupolu

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je zapisal, da je »ogorčen zaradi gnusnega napada na porodnišnico v Mariupolu«. Kot je še zapisal na twitterju, je napad na civilno infrastrukturo, predvsem na zdravstvene ustanove, očitna kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Rusijo je tudi pozval, naj nemudoma preneha napadati civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini.

7.26 Zelenski Ruse znova obtožil genocida

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v odzivu na včerajšnji ruski napad na porodnišnico v Mariupolu Ruse ponovno obtožil vojnih zločinov in gencida ter potrdil, da je bilo v napadu 17 ranjenih.

Dodal je, da iskalna akcija med ruševinami še poteka. »Kakšna država je Rusija, da se boji bolnišnic in porodnišnic in jih uničuje?« je vprašal.

Kot je dodal, so sicer med včerajšnjim dvanajsturnim premirjem iz nekaterih obleganih ukrajinskih mest evakuirali najmanj 35.000 ljudi, in sicer po treh humanitarnih koridorjih, Zelenski pa upa, da bodo lahko danes evakuirali še več civilistov s tremi dodatnimi potmi, odprtimi za mesta Mariupolj, Volnovakha in Izium.

6.47 Napad na porodnišnico v Mariupolu obsodil tudi António Guterres

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je napad na porodnišnico v Mariupolu označil za grozljivo dejanje. »Civilisti plačujejo najvišjo ceno za vojno, ki nima z njimi nič opraviti. To nesmiselno nasilje se mora ustaviti. Takoj prekinite prelivanje krvi,« je tvitnil.

Izvršna direktorica Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) Catherine Russel je izjavila, da je zgrožena zaradi napada na porodnišnico v Mariupolu. Dodala je, da natančno število žrtev še ni znano, a se »bojimo najhujšega«.

6.45 Rusi zavračajo odgovornost

Rusi so poročanje o napadu na porodnišnico označili za »lažno novico«. Trdijo, da je napadeni objekt nekdanja porodnišnica, ki jo je prevzela ukrajinska vojska. To je v tvitu zatrdil Dmitrij Poljanski, član ruskega predstavništva pri Združenih narodih.

Tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova v Moskvi napada ni zanikala, a je navedla, da naj bi ukrajinska vojska uporabila bolnišnico za vzpostavitev bojnih položajev, potem ko so iz nje odpeljali osebje in bolnike.

Satelitski posnetek območja v Mariupolju pred vojno. FOTO: Maxar Technologies via Reuters

Isto območje 9. marca. FOTO: Maxar Technologies via Reuters

6.00 V Turčiji srečanje ruskega in ukrajinskega zunanjega ministra

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba se bosta danes sestala v Turčiji, kar bo prvi stik na visoki ravni med Kijevom in Moskvo, odkar je Rusija pred dvema tednoma napadla Ukrajino.

Kuleba je napovedal, da bo danes Lavrovu predlagal srečanje predsednikov obeh držav, Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina, da bi dosegli dogovor o prekinitvi ognja. Tudi v Kremlju srečanju med ministroma pripisujejo velik pomen. Oba ministra sta sinoči že prispela v Turčijo, pogovori pa naj bi potekali enkrat zjutraj oziroma dopoldne.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je izrazil upanje, da bodo pogovori preprečili hujšo tragedijo ali celo pomagali doseči premirje, a analitiki svarijo, da so možnosti za preboj v Antalyi minimalne.

Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je napovedal, da bo tudi sam danes prispel v Antalyo, saj da se morajo nujno začeti pogovori o jedrski varnosti Ukrajine.

5.40 Vrh EU v Versaillesu o vojni v Ukrajini

Voditelji članic EU bodo danes in v petek na neformalnem zasedanju v Versaillesu razpravljali o tem, kako naj Unija po ruskem napadu na Ukrajino zavaruje svoje državljane in vrednote.

Voditelji bodo sprejeli versajsko izjavo, v kateri bodo zapisali, da ruska vojna pomeni tektonski premik v evropski zgodovini ter da so v Versaillesu razpravljali o tem, kako naj Unija ravna odgovorno v novi realnosti ter zavaruje svoje državljane in vrednote.

Ključni vprašanji, ki ju bodo pretresali, sta, kako se odzvati na ukrajinsko prošnjo za članstvo v Uniji in kako postopno odpraviti odvisnost od ruske energije oziroma ali prepovedati uvoz ruske energije, kar so storile ZDA, ki so sicer od ruske energije bistveno manj odvisne od evropskih držav.

Voditelji naj bi Ukrajincem sicer zatrdili, da jih ne bodo pustili samih ter da bodo še naprej zagotavljali politično, finančno, materialno in humanitarno pomoč. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najverjetneje ne bo dobil jasnih jamstev glede članstva države v Uniji, ki jih želi.

5.30 Svet ECB med izzivoma inflacije in gospodarskih posledic ruskega napada na Ukrajino

Svet Evropske centralne banke (ECB) se bo sestal na drugi letošnji seji. Ob nadaljnji krepitvi inflacije, ki jo zdaj dodatno pogrevajo še ruski napad na Ukrajino in njegove politične ter gospodarske posledice, se osrednji organ evrske denarne politike sooča tudi z izzivom negativnih učinkov dogajanja na vzhodu Evrope na gospodarsko aktivnost.

Svet ECB se tako po oceni analitikov sooča z zahtevno vlogo iskanja pravega ravnotežja pri zaostrovanju denarne politike in komunikaciji s trgi in akterji v finančnem sistemu.

Po eni strani se je inflacija v območju skupne valute s 5,8 odstotka februarja povzpela na novo rekordno raven, ruski napad na Ukrajino in zahodne sankcije proti Rusiji ter s tem povezani pretresi v dveh pomembnih dobaviteljicah surovin in hrane pa inflacijske pritiske samo še povečujejo.

Po drugi strani dogajanje na vzhodu Evrope in njegove evropske ter globalne razsežnosti predstavljajo tudi zelo veliko tveganje za gospodarsko dejavnost. Naraščajoča inflacija tako sovpada z veliko gospodarsko negotovostjo.

Svet ECB, ki je že nakazal začetek zaostrovanja denarne politike po letih njene ekspanzivnosti, bo tako po mnenju analitikov poskušal kar se da ostati na začrtani poti, obenem pa s svojo dikcijo ohraniti čim več manevrskega prostora za morebitne nove posege v podporo finančnemu sektorju in gospodarstvu, če bodo ti potrebni.

00.00 IAEA izgubila tudi stik z nadzornim sistemom jedrske elektrarne Zaporožje

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je po tem, ko je že dopoldne objavila, da je njihov varnostni sistem na Dunaju prenehal prejemati podatke iz jedrske elektrarne v Černobilu, zvečer sporočila, da se je enako zgodilo tudi v primeru jedrske elektrarne Zaporožje. Direktor Rafael Grossi je pri tem izrazil zaskrbljenost.

»Zaskrbljeni smo zaradi nenadne prekinitve dotoka podatkov iz teh dveh jedrskih elektrarn,« je dejal Grossi, saj se, kot poudarjajo v IAEA, v obeh elektrarnah nahajajo »velike količine materiala v obliki izrabljenega ali svežega jedrskega goriva in druge vrste nuklearnih materialov.«