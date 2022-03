V Turčiji se nadaljuje nov krog pogajanj, pričakovanja nizka

8.22 Evropske države odsvetujejo državljanom, da se priključujejo boju proti Rusom v Ukrajini

Sedem držav članic EU je v ponedeljek pozvalo svoje državljane, naj se ne pridružijo boju proti ruskim silam v Ukrajini. Poziv so izdali pravosodni ministri Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Italije, Luksemburga in Belgije. Ministri so soglasno odsvetovali Evropejcem, da se pridružijo prostovoljnim borcem v vojni v Ukrajini, je sporočilo belgijsko pravosodno ministrstvo po srečanju skupine. Po ruski invaziji na Ukrajino 24. februarja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odprto povabil vse tujce v državo, ki so pripravljeni pomagati v boju proti ruskim vojakom. Glede na podatke ukrajinskih oblasti se je do 6. marca na poziv odzvalo okoli 20.000 ljudi.

7.00 Rusija bi jedrsko orožje uporabila le, če bi obstajala nevarnost za obstoj njihove države

Da bi Rusija jedrsko orožje uporabila le, če bi obstajala grožnja obstoju države – in ne zaradi vojne v Ukrajini, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov dejal včeraj v intervjuju za PBS Newshour. »Kakršen koli izid operacije seveda ni razlog za uporabo jedrskega orožja,« je dejal Peskov. »Imamo varnostni koncept, ki zelo jasno pravi, da lahko le takrat, ko obstaja grožnja za obstoj naše države, uporabimo in bomo dejansko uporabili jedrsko orožje.« Ko so ga vprašali o izjavah ameriškega predsednika Joeja Bidena, ki je Vladimirja Putina označil za »mesarja« in izjavil, da ruski predsednik ne bi smel več ostati na oblasti, je Peskov dejal, da »je izjava precej skrb vzbujajoča in je osebna žalitev«. Dodal je tudi, da predsednik Združenih držav ne odloča, kdo bo in kdo ne bo predsednik Ruske federacije.

6.45 Pričakovanja glede pogajanj na obeh straneh nizka

Nobena stran ne pričakuje, da bi pogajanja pripeljala do preboja. Pogovori bodo potekali med ruskim in ukrajinskim predsedniškim svetovalcem (ukrajinsko delegacijo vodita obrambni minister Oleksij Reznikov in svetovalec predsednika Mihajlo Podoljak), in ne na ravni zunanjih ministrov. Turčija je gostila že prve pogovore Rusije in Ukrajine na visoki ravni v začetku aprila v Antalyi, na katerih pa strani nista dosegli preboja. Tudi tokrat so pričakovanja pred srečanjem nizka. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je opozoril, da na pogajanjih doslej niso dosegli napredka in da tudi tokrat ne gre pričakovati večjih prebojev.

Ukrajinski zunanji minister Dmitri Kuleba je o pogovorih v Istanbulu dejal: »Ne bomo trgovali z ljudmi, zemljo ali suverenostjo. Minimalni program bodo humanitarna vprašanja, maksimum pa je dogovor o premirju,« je dejal na nacionalni televiziji. Toda svetovalec ukrajinskega notranjega ministrstva Vadim Denisenko je dejal, da dvomi, da bo kakšen preboj. Visoki uradnik ameriškega zunanjega ministrstva je izrazil podoben dvom in dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin ni videti pripravljen na kompromise.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred kratkim dejal, da se je pripravljen pogovarjati o nevtralnosti Ukrajine, kar je ena ključnih zahtev Rusije na pogajanjih. Kot je pojasnil v pogovoru z ruskimi novinarji, ukrajinski pogajalci temeljito preučujejo to možnost. Zelenski je že pred tem dejal, da je pripravljen razmisliti o nevtralnosti (kar pomeni, da se Ukrajina ne bi vojaško povezala z drugimi), vendar ne pred tem, ko bi izvedli referendum ali bi se ruski vojaki umaknili iz Ukrajine, kar v realnosti pomeni, da so med Ukrajino in Rusijo skoraj nepremostljive razlike v pričakovanjih. Še večji izziv kot v začetku vojne so zdaj postali humanitarni koridorji, saj se je Ukrajina zaradi strahu pred ruskimi napadi odločila, da jih ne bo izvajala.

Od Mariupolja ostajajo samo še ruševine. FOTO: Reuters

6.30 Novi krog pogajanj tokrat v živo

Nov krog pogajanj med Rusijo in Ukrajino bo po navedbah ruskih in turških oblasti danes osebno potekal v Carigradu. Ruski zunanji minister je dejal, da Moskva upa, da bo srečanje »doseglo temeljne cilje«. Zadnji krog pogovorov je potekal pred skoraj dvema tednoma. Delegaciji naj bi že prispeli v Istanbul. Rusi so pristali sinoči, ukrajinska delegacija pa še kasneje, kot so se izrazili, zaradi »logističnih izzivov«. Turški voditelj Recep Tayyip Erdoğan je dan prej opravil telefonski klic s svojim ruskim kolegom. Svojo državo je poskušal postaviti kot ključnega posrednika in v pozivu je pozval Kremelj, naj se dogovori o premirju. O razmerah v Ukrajini, kjer se humanitarne razmere za prebivalce nekaterih mest vse slabše, bo danes razpravljal Svet ZN za človekove pravice.

V Bruslju pa se danes sestajajo ministri za zdravje članic EU, ki bodo med drugim razpravljali o zdravstvenih in humanitarnih razmerah v Ukrajini.