V Turčiji zaradi žalitve predsednika aretirali znano novinarko

Turčija je pridržala znano televizijsko novinarko Sedef Kabas zaradi komentarjev na račun turškega predsedniku Recepa Tayyipa Erdogana, je potrdil njen odvetnik. Policija je novinarko prijela v soboto ob 2. uri zjutraj, le nekaj ur potem, ko je na Twitterju, kjer ima 900.000 sledilcev, poobjavila izjave.

Po nastopu na sodišču so novinarko uradno aretirali. Za kaznivo dejanje žalitve predsednika je v Turčiji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zagrožena zaporna kazen od enega do štirih let.

»Tako imenovana novinarka očitno žali našega predsednika na televizijskem programu, ki nima drugega cilja kot širjenje sovraštva,« je na Twitterju zapisal Erdoganov tiskovni predstavnik Fahrettin Altun. »To aroganco, to nemoralnost najostreje obsojam. To ni samo nemoralno, je tudi neodgovorno,« je še ocenil Altun.

Ljudje in novinarji so že protestirali pred sodišči. FOTO: Ozan Kose/AFP

Sindikat turških novinarjev je aretacijo Kabasove označil za »hud napad na svobodo izražanja«. Skupine za človekove pravice Turčijo rutinsko obtožujejo spodkopavanja svobode medijev z aretacijami novinarjev in zapiranjem kritičnih medijev, še posebej po neuspelem državnem prevratu julija 2016. Novinarji brez meja so Turčijo na svojem indeksu svobode medijev za leto 2021 uvrstili na 153. mesto od 180.