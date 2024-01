V Varnostnem svetu ZN pozivi h končanju napadov na ladje v Rdečem morju

Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so v sredo, na prvem uradnem zasedanju letos, pozvale jemenske Hutije, naj nemudoma ustavijo napade na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Opozorile so, da s tem ogrožajo stabilnost regije, svobodo plovbe in svetovno preskrbo s hrano, piše na spletni strani Združenih narodov.

Članice so zahtevale tudi izpustitev japonske tovorne ladje Galaxy Leader in njene posadke, ki so jo Hutiji novembra zasegli zaradi povezav z izraelskim podjetjem. Nekatere države, med njimi Velika Britanija, Francija in Japonska, pa so VS ZN pozvale, naj sprejme ukrepe za ustavitev raketnih napadov in napadov z droni na ladje.

Ameriški predstavnik pri ZN Chris Lu je opozoril, da so razmere v Rdečem morju dosegle prelomno točko. »Ti napadi imajo resne posledice za pomorsko varnost, mednarodni pomorski promet in trgovino ter spodkopavajo krhke humanitarne razmere v Jemnu, kar ogroža dostavo pomoči v državo, ki jo je zajela vojna,« je dodal.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija pa je poudaril, da je treba dogajanje v Rdečem morju umestiti v širši kontekst. »Nihče ne bi smel zanikati, da je dogajanje v Rdečem morju neposredna projekcija nasilja v Gazi, kjer že tri mesece poteka izraelska krvava operacija,« je dejal.