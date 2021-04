V Veliki Britaniji vojaške salve v slovo od princa Filipa

Londončani ob ograjo Buckinghamske palače polagajo cvetje v spomin na pokojnega princa. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

V Veliki Britaniji se bodo danes z vojaškimi salvami po vsej državi poslovili od princa Filipa, zvestega sopotnika kraljice Elizabete II. Zastave na vladnih poslopjih so spuščene na pol droga, z minuto molka naj bi se pokojnemu članu britanske kraljeve družine poklonili tudi na športnih tekmovanjih.Vojaške salve se bodo začele opoldne po lokalnem času (ob 13. uri po srednjeevropskem času). Vojaki bodo izstrelili 41 nabojev, in sicer naboj na minuto, v različnih mestih, med drugim v Londonu, Edinburghu, Cardiffu in Belfastu, pa tudi v Gibraltarju in z vojaških ladij britanske kraljeve mornarice na morju.Vodstvo angleške nogometne zveze je priporočilo športnikom nošenje črnega traku na roki in minuto molka pred tekmami ta konec tedna. Z dvema minutama molka se bodo vojvodi edinburškemu poklonili pred današnjo slovito konjsko dirko Grand National.Britanske televizijske postaje so svoje programe prilagodile posebnim prispevkom, ki prikazujejo življenje princa. Pregovorno razdeljeni britanski tisk pa je v današnjih izdajah neobičajno enoten v izpostavljanju stalne prinčeve podpore kraljici.V palači Westminster, kjer se je par leta 1947 poročil, je v petek zadonelo iz zvonika 99-krat, enkrat za vsako leto Philipovega življenja.Zastave bodo ostale spuščene na pol droga vse do jutra po pogrebu, katerega datum še ni bil javno objavljen. Princu Filipu pripada državniški pogreb, vendar naj bi si pred smrtjo zaželel zasebni pogreb. Tako pričakujejo manjšo zasebno slovesnost z vojaškimi častmi v kapelici svetega Jurija na gradu Windsor, kjer je princ preživel večino zadnjega leta skupaj s kraljico.99-letni soprog britanske kraljice Filip je umrl v petek zjutraj na svojem domu na gradu Windsor. Vse do pogreba po celi državi traja obdobje žalovanja. Glede na protokol kraljeva družina v tem času ne opravlja večine obveznosti in kraljica Elizabeta ne podpisuje zakonov, s čimer bi ti stopili v veljavo.Ustavila se je tudi politična kampanja pred majskimi lokalnimi volitvami. Severnoirski lojalisti pa so v petek pozvali k prekinitvi izgredov, ki že več dni potekajo v Belfastu.