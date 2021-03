8.28 Merklova dežele pozvala k spoštovanju strožjih omejitev

7.44 Veljajo nove omejitve pri prehajanju meje

Nemška kanclerkaje zvezne dežele v nedeljo ostro pozvala h krepitvi ukrepov za zajezitev tretjega vala epidemije novega koronavirusa. Obenem je nakazala možnost, da ukrepe, potrebne za ustavitev sedanje eksponentne rasti novih okužb, sprejmejo na zvezni ravni. Zelo koristen ukrep se ji med drugim zdi uvedba policijske ure. Kanclerka je v pogovoru za televizijo ARD jasno zavrnila vse načrtovane omilitve protikoronskih ukrepov in namesto tega močno pritisnila na zvezne dežele, da pritisnejo na nujno zavoro in uvedejo še strožje omejitve. Nakazala je, da bi lahko vajeti prevzele tudi zvezne oblasti, če se deželne ne bodo ustrezno odzvale. »Zdaj moramo s skrajno resnostjo uresničiti dogovorjene ukrepe. In nekatere zvezne dežele to počnejo, druge pa še ne,« je ugotovila. Če se to tudi tam ne bo zgodilo »v nekem doglednem času«, bomo morali premisliti, kako bi se to lahko uredilo na zvezni ravni, je nadaljevala.Od danes je prepovedano potovati v države, ki so na rdečem seznamu, to so med drugim sosednje države ter države Zahodnega Balkana. Ob vračanju v Slovenijo je v izogib karanteni potreben negativen izvid PCR-testa. V skladu z odlokom o omejitvi prehajanja državne meje, ki bo veljal do vključno 12. aprila, so prepovedana potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme, kot so tranzitni potniki, tovorni promet ter potovanja iz nujnih razlogov.Zaostrujejo se tudi pogoji za vstop v državo brez napotitve v karanteno, in sicer je to mogoče le ob predložitvi negativnega molekularnega (PCR) testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali državi schengenskega območja. Vstop v državo brez karantene je mogoč tudi ob predložitvi potrdila o cepljenju, dokazila o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od 21 dni, a ne starejši od šestih mesecev, ali potrdila zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.Karantene po novem ni več možno predčasno prekiniti z opravljenim testom na novi koronavirus. Prestop meje zunaj kontrolnih točk ni več dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del. Izjeme pri prehajanju meje še vedno veljajo za dnevne delovne migrante, dvolastnike, učence in njihove starše, ki lahko predložijo tudi dokazilo o opravljenem hitrem testu na novi koronavirus, ki ni starejši od sedem dni. Izjeme ni mogoče uveljavljati, če je šola zaprta oziroma se šolanje ne izvaja. Pred zaprtjem države, ko bo pouk potekal na daljavo, pa naj bi šole danes prejele okrožnico z navodili za delo v prvi tretjini aprila.