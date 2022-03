V Zagrebu ponoči na zemljo padel neznani predmet in eksplodiral

Zagrebška policija je po 23. uri prejela več prijav o močnem poku. Povzročil ga je neznani predmet, ki je padel na zemljo in za seboj pustil ogromno luknjo, poročajo hrvaški mediji. Zagrebška policija je nesrečo že uradno potrdila. Po do zdaj zbranih podatkih pri padcu predmeta ni bila poškodovana nobena oseba, je pa padec poškodoval nekaj vozil, ki so bila parkirana v bližini.

Za kakšen predmet gre, ni znano, medtem pa STA navaja strokovnjaka za vojno letalstvo in urednika portala The War Zone Tylerja Rogowaya, ki trdi, da gre za izvidniški dron.

Predmet je padel na tla v bližini študentskega doma Stjepan Radić v predelu Jarun na zahodu Zagreba. Glede na luknjo, ki jo je pustil za seboj, je predmet očitno eksplodiral.

Iz zagrebške policije sporočajo, da ni razloga za zaskrbljenost prebivalcev mesta, saj so na terenu ekipe, ki so specializirane za takšne dogodke. Policija je medije obenem pozvala k odgovornemu obveščanju javnosti in uporabi preverjenih informacij, ki jih dobijo pri pristojnih službah. V luči tega bi preprečili širjenje lažnih novic.