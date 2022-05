V Zagrebu pohod za življenje, vedno več ginekologov z ugovorom vesti

V Zagrebu danes poteka t. i. pohod za življenje, na katerem udeleženci pozivajo k zakonski in drugi zaščiti nerojenih otrok ter k spremembam veljavnega, 45 let starega zakona o prekinitvi nosečnosti. »V parlamentu imamo poslance, ki se zavzemajo za to, da se lahko nerojene otroke ubija do poroda, zato je nujno, da se zakon spremeni in se ustvari pravni okvir, temelječ na znanosti, ki pravi, da se življenje začne s spočetjem,« je pred začetkom shoda dejala Željka Markić iz združenja V imenu družine.

Dejala je, da bi morali vse bolnike, rojene in nerojene, obravnavati na enak način, vsaka mati pa bi morala biti deležna psihološke in ekonomske pomoči, če njenemu otroku postavijo diagnozo hude bolezni. Shoda po središču Zagreba se udeležuje nekaj tisoč ljudi. Zagrebški župan Tomislav Tomašević organizatorjem ni izdal dovoljenja za izobešanje zastav pohoda za življenje po mestu, ker se, kot je sporočil, ne strinja s cilji, ki jih zagovarjajo, in mesto ne more biti pokrovitelj takega dogodka.

Pred dvema dnevoma so na Hrvaškem potekali tudi shodi v podporo pravici do splava. Ta je trenutno dovoljen do desetega tedna nosečnosti, a ženske se pogosto soočajo s težavami, če ga želijo opraviti. Javno razpravo o splavu je nedavno razgrel primer 39-letne nosečnice Mirele Čavajda, ki v 24. tednu nosečnosti izvedela, da ima njen otrok velik tumor na možganih, zaradi katerega rojstva ne bo preživel ali pa bo hudo prizadet.

Ko je želela opraviti splav, so jo zavrnile vse klinike. Po dvotedenski bitki, ki se je odvijala tudi prek medijev, ji je drugostopenjska komisija v Zagrebu odobrila splav, a so jo iz zagrebške klinike napotili v Slovenijo, češ da nimajo kadra, ki bi znal opraviti ta poseg.

Hrvaški sabor pa je v petek po večurni razpravi zavrnil predlog zakona o umetni prekinitvi nosečnosti, ki so ga vložili opozicijski socialdemokrati.

Na Hrvaškem šest bolnišnic brez ginekologa, ki bi opravljal splave

Na Hrvaškem umetne prekinitve nosečnosti, ki je sicer z zakonom dovoljena, zaradi ugovora vesti ne želi opravljati 195 od skupno 359 ginekologov. Od 29 javnih bolnišnic v šestih nimajo ginekologa, ki bi opravil splav na zahtevo ženske. Na Hrvaškem je v zadnjem času veliko govora o težavah, ki jih imajo ženske, ki želijo opraviti splav. Ta je sicer v državi dovoljen, a dejansko ženske pogosto ne morejo do njega.

V šestih bolnicah po državi nimajo niti enega ginekologa, ki ne bi uveljavljal ugovora vesti. Gre za kliniko Sveti Duh v Zagrebu ter bolnišnice v Vinkovcih, Našicah, Požegi, Virovitici in Novi Gradiški. V Požegi poleg ginekologov ugovor vesti uveljavljajo tudi vsi anesteziologi. Po poročanju Večernjega lista se na ugovor vesti sklicujejo tudi številne medicinske sestre in farmacevti, vendar točnih podatkov ni.

V nekaterih bolnišnicah, na primer na Reki, v Pulju, Karlovcu, Kninu in Vukovarju, po drugi strani ugovora vesti ne uveljavlja noben ali skoraj noben ginekolog.