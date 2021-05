V zaporu bo ostal še nadaljnjih štirinajst mesecev

Preed sodiščem so se zbrali podporniki obttoženega Jimmyja Laia in ostalih. FOTO: Anthony Wallace/Afp

Zamrznili so mu premoženje

Triinsedemdesetletni Jimmy Lai je eden najbolj znanih hongkonških oporečnikov, ki vse od začetka protestov proti kitajskemu zmanjševanju samostojnosti Hongkonga sodeluje v njih. Zato je trenutno že v zaporu zaradi udeležbe na protestih v letošnjem letu, sedaj pa mu je sodišče prisodilo še novo, štirinajst mesecev trajajočo zaporno kazen, ki jo bo brez prekinitve nastopil takoj, ko odsluži staro, poroča britanski BBC. Obsodba pa za Jimmyja Laija najbrž ne bo zadnja, saj sta zoper njega vloženi še najmanj dve novi obtožnici in očitno je, da bo moral za rešetkami preživeti kar nekaj časa.Skupaj z njim so tokrat na zaporne kazni obsodili še devet najvidnejših oporečnikov, ki so bili v prvih vrstah protestov prvega oktobra leta 2019, na kitajski nacionalni praznik. Med temi so Figo Chan, Leung Kwok-Hung in Lee Cheuk-Yan. Takrat so se mirni protesti sprevrgli v divje spopade demonstrantov s policijo in veliko ljudi je bilo poškodovanih.Medtem so oblasti tudi drugače pritisnile nanj, da bi ga zlomile: zamrznili so vse njegovo premoženje in bančne račune. A medijski tajkun za sedaj ne namerava popustiti v svojem prepričanju, da bi Kitajska morala spoštovati prvotne obljube o »eni državi in dveh sistemih,« dane po letu 1997, ko je Hongkong izpod angleške prišel znova v kitajsko pristojnost. »Najcenejši in najbolj učinkovit način, da dobijo oblast nad vami je, da jim uspe v vas vcepiti strah. Takšnemu ustrahovanju se je zato treba upreti in vztrajati,« pravi.Jimmy Lai, čigar premoženje je trenutno vredno okrog eno milijardo ameriških dolarjev, je svojo poslovno pot začel v oblačilni industriji, pozneje pa se je preusmeril v medije. Ustanovil je medijsko podjetje Next Digital, ki izdaja dobro brani tabloid Apple Daily. Ta njegov tabloid je pogosto zelo kritičen do potez kitajskih oblasti, ki si vedno bolj prizadevajo zmanjševati samostojnost Hong Konga in povečevati svoj vpliv nanj. Tudi zato so oblasti v Hongkongu po kitajskem nareku sprejele nov strog zakon o nacionalni varnosti, ki med drugim kriminalizira odcepitvene težnje, podtalno delovanje, terorizem in sodelovanje s tujimi silami. Po tem zakonu je za nekatera najhujša dejanja zagrožena tudi dosmrtna ječa. Kitajsko vodstvo zatrjuje, da hoče z zakonom, sprejetim junija lani, umiriti razmere v Hongkongu. Na njegovi podlagi so doslej zaprli že več kot sto ljudi.