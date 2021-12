V ZDA po smrtonosnih tornadih iščejo preživele

Tornadi, ki so v noči s petka na soboto prizadeli več zveznih držav na jugu in srednjem zahodu ZDA, so zahtevali več deset življenj, od tega največ v Kentuckyju, kjer pa smrtni davek morda le ne bo tako visok, kot so se najprej bali. Še naprej iščejo preživele, a je upanja vse manj.

Največ žrtev je bilo v tovarni v Mayfieldu na zahodu Kentuckyja, kjer so delavci nočne izmene proizvajali in pakirali sveče, ko se je pojavilo opozorilo pred tornadom. Delavci so se poskušali na hitro zateči na varno, vendar je bilo za skoraj 20 ljudi prepozno. Ena od delavk je za lokalne medije povedala, da je, medtem ko je iskala zatočišče, pogledala svojega zaročenca, ki ga nenadoma ni bilo nikjer več. Odnesel ga je veter in ga ubil.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear je v nedeljo najprej dejal, da je smrtih žrtev v zvezni državi več kot sto. Sprva je namreč dobil poročilo, da jim je iz tovarne uspelo rešiti le 40 od 110 ljudi. Nato je dobil popravljene podatke o osmih potrjenih smrtnih žrtvah, osmih pogrešanih osebah, identificirali pa so 90 preživelih.

Poleg smrtnih žrtev je Kentucky po besedah guvernerja verjetno ostal brez najmanj tisoč hiš. FOTO: Amira Karaoud/Reuters

Beshear je izrazil upanje, da bo naravna nesreča na koncu terjala le okoli 50 žrtev. »Najboljše, na kar lahko upamo, je 50. Ampak mislim, da bo precej slabše od tega,« je povedal glede števila žrtev. Iskalna akcija se nadaljuje, pomagajo si tudi z reševalnimi psi. Težave pa jim povzroča izpad mobilnega omrežja.

Kentucky so prizadeli štirje tornadi, od teh je eden prizadel 322 kilometrov dolgo območje.

Decembra ponavadi zaradi mrzlega vremena ni toliko tornadov. Nekateri domnevajo, da gre za posledico podnebnih sprememb, saj je te dni po ZDA nenavadno toplo.

Poleg smrtnih žrtev je Kentucky po besedah guvernerja verjetno ostal brez najmanj tisoč hiš, več deset tisoč odjemalcev je brez elektrike, nacionalna garda pa pomaga iskati preživele, ranjene in mrtve.

FOTO: Cheney Orr/Reuters

Najmanj šest smrtnih žrtev so do nedelje zvečer potrdili v Illinoisu, kjer je tornado med drugim razdejal distribucijski center Amazona v Eadwardsvillu, v Tennesseeju so potrdili najmanj štiri smrtne žrtve. V Arkansasu je tornado uničil dom za ostarele, v zvezi državi sta umrli najmanj dve osebi, tako kot v Missouriju.

Biden razglasil stanje naravne nesreče velikih razsežnosti

Ameriški predsednik Joe Biden je po katastrofi razglasil stanje naravne nesreče velikih razsežnosti, s čimer je sprostil dodatna sredstva za prizadeta območja. Med drugim lokalnim oblastem pomaga več sto pripadnikov nacionalne garde, poročajo tuje tiskovne agencije.

Biden je še napovedal, da bo obiskal prizadeta območja takoj, ko s svojo prisotnostjo ne bo oteževal reševalnih del.