V ZDA razkrit nov sveženj dokumentov v zvezi z Epsteinom

Newyorška sodnica Loretta Preska je v četrtek objavila drugi sveženj dokumentov, povezanih z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2019 storil samomor, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov. Več kot 300 strani dokumentov vsebuje pričanje detektiva, ki je pred skoraj 20 leti vodil preiskavo proti Epsteinu.

Novi sveženj dokumentov sicer ne prinaša veliko do zdaj nepoznanih informacij ali novih imen, ki se niso že prej pojavljala v medijih, poroča britanski BBC. Razkrit je bil dan po tem, ko je bilo po nalogu newyorške sodnice Lorette Preska v sredo objavljenih prvih 900 strani dokumentov.

V obeh svežnjih, ki sta bila objavljena v sredo in četrtek, so omenjeni britanski princ Andrew ter nekdanja ameriška predsednika Bill Clinton in Donald Trump. Newyorška sodnica bo v prihodnjih tednih postopno objavila še preostale dokumente, povezane z omenjeno tožbo. V njih naj bi bilo skupaj skoraj 200 imen, med njimi tudi drugi ugledni poslovneži in politiki.

Novi sveženj dokumentov vsebuje tudi pričanje detektiva Josepha Recareyja iz Palm Beacha na Floridi. Recarey, ki je leta 2018 preminil zaradi bolezni, je v letih med 2005 in 2006 vodil preiskavo obtožb o zlorabah mladoletnih deklet, ki jih je izvajal Epstein, poroča CNN.

Spolno zadovoljevanje pod pretvezo izvajanja masaž

Recarey je pojasnil, kako je med preiskavo govoril z nekaj več kot 30 dekleti, ki sta jih Epstein in njegova partnerica Ghislaine Maxwell kot mladoletne rekrutirala za izvajanje masaž na Epsteinovem domu na Floridi. V resnici je po njegovih besedah šlo za spolno zadovoljevanje pod pretvezo izvajanja masaž.

Potrdil je tudi, da so njune žrtve prejele dodatno plačilo, če so za izvajanje »masaž« prepričale svoje prijateljice.

V enem od dokumentov, ki so bili objavljeni v sredo, tožnica pod vzdevkom Jane Doe št. 3 trdi, da jo je Epstein prodajal. Spolne usluge naj bi zagotavljala »številnim vplivnim moškim, vključno s uglednimi ameriškimi politiki, poslovneži, tujimi predsedniki, znanimi predsedniki vlad in drugimi svetovnimi voditelji«. Po poročanju CNN gre za Virginio Giuffre, eno od najbolj znanih žrtev vplivnega para.

Epstein je po preiskavi na Floridi priznal krivdo in bil leta 2008 obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnih oseb k prostituciji. V spornem dogovoru o priznanju je bil obsojen za le dve kaznivi dejanji in prestal približno leto dni pripora.

Nato so ga leta 2019 spet aretirali zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi. Kmalu po aretaciji je Epstein, ki so ga povezovali s številnimi drugimi vplivnimi posamezniki, v newyorškem zveznem zaporu storil samomor.

Tožbe zaradi Epsteinovega spolnega izkoriščanja mladoletnih deklet so se kljub njegovi smrti nadaljevale. Njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell je bila konec leta 2021 zaradi trgovanja s spolnimi uslugami obsojena na dve desetletji zapora. Na sodbo se je pritožila in vztraja pri tem, da je nedolžna.