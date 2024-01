Bill Clinton in drugi znanci pokojnega pedofila

Billu Clintonu so všeč mlada dekleta, je pokojnega pedofila in znanca vplivnih in bogatih Jeffreya Epsteina navedla ena od njegovih žrtev Johanna Sjoberg. Sodni dokumenti iz let 2015 in 2016, ki jih je sinoči objavila newyorška sodnica Loretta Preska, mečejo temne sence na nekdanjega demokratskega predsednika ZDA in nekatere druge znane ameriške osebnosti.

»Predsednik Clinton ne ve nič o grozljivih zločinih, ki jih je Jeffrey Epstein pred nekaj leti priznal na Floridi ali tistih, za katere so ga nedavno obtožili v New Yorku,« se glasi drug dokument iz tožbe še ene žrtve Virginie Giuffre zaradi domnevnega klevetanja Epsteinove desne roke Ghislaine Maxwell. Hči nekdanjega britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella se je v tem procesu uspela izvensodno pogoditi, zaradi drugega pa prestaja prestaja dvajsetletno zaporno kazen. In ji ni to nič všeč. »Gre za dolgoletne moške zlorabe žensk, v zaporu pa je samo ženska,« je njeno razpoloženje ob objavi dokumentov navedel njen odvetnik.

Z Maxwellovo sočustvuje le redkokdo, saj je v zaporu zaradi zvodništva mladih deklet za perverznega prijatelja in njegove znance. Mnogi od teh se bodo najbrž tudi po objavi zadnjih dokumnetov otepali obtožb. Že nekdanji demokratski predsednik Clinton je priznal le štirikratno letenje z newyorškim finančnikom, ki so ga avgusta 2019 našli obešenega v manhattanskem zaporu. Z »Lolito ekspres«, kot so neuradno imenovali Epsteinovo letalo, naj bi po lastnih zagotovilih potoval le v v Evropo, Azijo in Afriko, nikoli na domnevni karibski kraj številnih orgij ali v druga domovanja spornega finančnika. V dokumentih z več kot 170. imeni, ki so jih doslej označevali le kot John ali Jane Doe, je Virginia Giuffre trdila, da je Clintona - Johna Doeja 36 - na otoku videla z dvema dekletoma ob sebi.

Manhattanski zapor, kjer so znanca vplivnih in bogatih našli obešenega. Foto Jeenah Moon/Reuters

Nekdanji predsednik je po lastnih besedah z Epsteinom pretrgal stike leta 2005, ko so tega na Floridi prvič preiskovali zaradi spolnih zlorab mladih deklet. Finančnik je leta 2008 priznal krivdo za prosituiranje mladoletnice, več kot enoletno zaporno kazen pa je lahko v veliki meri prestal v domačem priporu. Vsaj Ghislaine Maxwell se je leta 2010 udeležila poroke Clintonove hčerke Chelsee, Clinton pa je na Epsteinovem letalu - oblečen - slikan med prejemanjem masaže mlade Epsteinove prijateljice.

V dokumentih je omenjen tudi nekdanji republikanski predsednik Donald Trump, ki je po lastnih besedah stike s floridskim sosedom Epsteinom pretrgal še prej, potem ko je pedofil dekleta nadlegoval tudi v njegovem Mar-a-Lagu. V sodnih dokumentih je Epstein po nekem prisilnem pristanku v New Jerseyu govoril o klicu Trumpu za obisk igralnice v Atlantic Cityju. Od že doslej znanih Epsteinovih znancev je v sodnih dokumentih omenjen tudi britanski princ Andrew, ki se je sam izvensodno pogodil z Virginio Giuffre, potem ko so mediji objavili fotografijo z njo pri njenih komaj sedemnajstih letih in ga je sama obdolžila posilstva. Zaradi dvomov v naravo stikov z newyorškim pedofilom se je moral umakniti iz kraljevskih dolžnostih.

Del ameriške javnosti je v pomanjkanju teh drugih sodnih preiskav in dokumentov v aferi Epstein videl zaroto vladajoče elite v povezavi z domačimi in tujimi obveščevalnimi službami in res ameriški tožilci ne kažejo namenov novih tožb. Republikanska senatorka Marsha Blackburn je tudi sama zahtevala preiskave o Epsteinovih mladoletnih žrtvah in njihovih domnevnih klientih, a jo je vsaj doslej v senatnem odboru za pravosodne zadeve pri tem onemogočal demokratski predsednik Dick Durbin. Senatorka iz Tennesseeja je bila nezadovoljna tudi z odgovori direktorja zveznega preiskovalnega urada Chrisa Wraya med kongresno preiskavo, v pričakovanju novih preiskav pa je vendarle opozorila, da vseh imen iz zdaj objavljenih sodnih dokumentov ne sumijo resnih kaznivih dejanj.

Jeffrey Epstein. Foto Ho/Afp

V pričanjih sta kot stranki, s katerima so morala spati mlada dekleta, omenjena investitor Glenn Dubin in Hyattov Tom Pritzker. Čarodej David Copperfield je med večerjo spraševal Sjobergovo, če se zaveda, da so druga dekleta rekrutirana za denar, za astrofizika in matematika Stephena Hawkinga je sam Epstein Maxwellovo pozival k iskanju doklazov, da se ni udeleževal orgij z mladoletnimi dekleti. Znanstvenik, ki je od mladosti bolehal za amiotrofično lateralno sklerozo, je bil fotografiran na Epsteinovem karibskem otoku.

Nekdanji direktor FBI-ja Louis Freeh je omenjan kot nekdo, ki bi lahko poznal podrobnosti o potovanjih Billa Clintona, prav tako nekdanji guverner Nove Mehike Bill Richardson. V preteklosti so se morali zaradi znanstva z Epsteinom opravičevati soustanovitelj Microsofta Bill Gates, svetovalka predsednika Baracka Obame Kathryn Ruemmler, levičarski profesor in aktivist Noam Chomsky, igralec Woody Allen, nekdanji izraelski premier Ehud Barak in nekateri drugi. Za številne osebnosti še ni znano, če so omenjani po pravici ali krivici, saj so se nekateri pritožili in zato niso med zdaj objavljenimi imeni, Američani pa čakajo na še več novih dokumentov