V ZDA zaradi hudega zimskega neurja več deset mrtvih

V ZDA je zaradi hudega zimskega neurja, ki je v minulih dneh zajelo večji del države, po zadnjih podatkih umrlo najmanj 34 ljudi. Najbolj prizadeto je mesto Buffalo v zvezni državi New York. Oblasti opozarjajo, da bi število žrtev lahko še naraslo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med božičnim vikendom je ZDA zajela huda zimska nevihta, ki je v večjem delu države povzročila kaos. Odpovedali so na tisoče letov, zaradi česar številni za božič niso mogli obiskati svojih družin. Po napovedih vremenoslovcev se bo nevihta v naslednjih dneh umirila, vendar ljudem še naprej svetujejo, da se izogibajo potovanjem, če to ni nujno potrebno.

Žrtve so potrdili v devetih zveznih državah, od tega 13 v okrožju Erie v zvezni državi New York, ki vključuje mesto Buffalo, kjer so bili snežni meteži ponekod visoki do tri metre, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Žrtve so našli v avtomobilih in v snežnih zametih.

O smrtnih primerih, povezanih z neurjem, so poročali tudi v Vermontu, Ohiu, Missouriju, Wisconsinu, Kansasu in Koloradu.

Po besedah guvernerke zvezne države New York Kathy Hochul bo zvezna vlada podprla njeno zahtevo za razglasitev izrednih razmer. »To se bo zapisalo v zgodovino kot najbolj uničujoče neurje v Buffalu,« je dejala. Prebivalci se še vedno soočajo z »zelo nevarno življenjsko situacijo«, zato morajo vsi, ki so na tem območju, ostati v zaprtih prostorih, je pozvala.

Večji del ZDA je od petka v primežu hudega zimskega neurja, ki je povzročilo izredne vremenske razmere s temperaturami do minus 45 stopinj Celzija in ostrimi sunki mrzlega vetra. Neurje je prizadelo skoraj 250 milijonov ljudi, številni so še vedno brez električne energije.