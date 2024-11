V zvezi s smrtjo Liama Payna vložena obtožnica proti trem ljudem

Argentinsko tožilstvo je v zvezi s smrtjo britanskega pevca Liama Payna, ki je sredi oktobra umrl ob padcu s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu, v četrtek vložilo obtožnico proti trem ljudem. Kot je sporočilo tožilstvo, so obtoženi »zapustitve osebe, ki je kasneje umrla«, ter dobave in posedovanja mamil, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eden od obtoženih je 31-letnega Payna spremljal v času bivanja v Buenos Airesu, drugi je uslužbenec hotela, v katerem je umrl, tretji pa je nekdanjemu pevcu skupine One Direction domnevno priskrbel mamila.

Liam Payne FOTO: Charles Platiau/Reuters

Obtožnice so vložili po obsežni preiskavi, ki je vključevala več deset zaslišanj prič, analizo več kot 800 ur posnetkov hotelskih in uličnih kamer, Paynovega mobilnega telefona in druge forenzične analize. Preiskava se sicer nadaljuje, saj nekatere Paynove naprave še analizirajo.

Tožilstvo je tudi sporočilo, da so rezultati toksikoloških testov pokazali, da so bili pri Paynu v zadnjih 72 urah pred smrtjo prisotni sledovi uživanja več drog – alkohola, kokaina in predpisanega antidepresiva.

Tožilci so povedali, da nič ne kaže na to, da bi bila v smrt priljubljenega pevca vpletena tretja oseba, medtem ko so glede na sodno psihiatrično poročilo izključili tudi samopoškodovanje.

Fantovska skupina One Direction je bila ena najbolj komercialno uspešnih na svetu. Leta 2016 je prenehala delovati, Payne pa je nadaljeval samostojno pot.