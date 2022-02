Validžić naj bi delal sam po nalogu ministra

V nadaljevanju preberite:

Aretacije hrvaških državnih uradnikov in poslovnežev maja 2020 zaradi domnevnega gospodarskega kriminala in korupcije v aferi z vetrnimi elektrarnami so bile pravcata bomba. Ne le zaradi tridesetih aretiranih, ampak zlasti zaradi Josipe Rimac, takratne državne sekretarke ministrstva za upravo. In zaradi razkritih razsežnosti sistemske korupcije ter političnega kadrovanja na Hrvaškem. Zdaj je odjeknila še ena eksplozija v tej aferi.