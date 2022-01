Varnostni svet OZN o ruskih grožnjah Ukrajini

»Položaj, s katerim smo soočeni v Evropi, je resen in nevaren, vložki za Ukrajino in vse druge članice Združenih narodov ne bi mogli biti višji,« je ameriška veleposlanica pri Združenih narodov Linda Thomas-Greenfield danes nagovorila varnostni svet. Rusija je poskusila preprečiti zasedanje o njenih akcijah v bližini Ukrajine, ZDA pa načrtujejo še več pritiska za končanje napetosti.

Gre za največje kopičenje vojaških sil v Evropi v desetletjih, je poudarila ameriška veleposlanica pri OZN, po njenem prepričanju gre za grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, kot si jo le lahko predstavljamo. »Naša naloga ni le nasloviti konflikte, ko se zgodijo, ampak jih preprečiti še pred tem.«

Ameriški predsednik Joe Biden je že izključil pošiljanje ameriških vojakov v Ukrajino, načrtuje pa pomoč vzhodnoevropskim članicam vojaške zveze Nato, na katere tudi poskuša pritiskati Kremelj, ter aktivno oboržuje Kijev. ZDA in zaveznice sestavljajo spisek novih sankcij, ki bi v primeru ruskega napada na Ukrajino prizadel najožji krog odločevalcev v Kremlju, vključno z ženami in sorodniki, ki jih morda zdaj uporabljajo za izogibanje sankcijam, v ameriškem senatu pa se pogajajo tudi o takšnih, ki bi Rusijo in njeno vodstvo finančno prizadele že zdaj, saj jo že zdaj obtožujejo zaradi kibernetskih napadov na Ukrajino in poskusov spodkopavanja ukrajinske vlade od znotraj. O sankcijah proti plinovodu Severni tok 2 še razpravljajo, že zdaj pa bi radi predsednika Joeja Bidna pozvali k gospodarski pomoči Ukrajini.

Ruski veleposlanik pri OZN Vasilij Nebenzija je zavrnil vse obtožbe. Foto Andrew Kelly/Reuters

Sankcije že zdaj in še več po invaziji je natančno tisto, kar po besedah ukrajinske veleposlanice v ZDA prosi Kijev. Oksana Markarova je v televizijskem intervjuju zmanjšala pomen govoric o napetostih med demokratsko Belo hišo in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki je govoril o ustvarjanju panike, po njenih besedah ni nobenih razkolov, so le razlike v mnenju, in odnosi z ZDA naj bi bili na najvišji ravni v desetletju. Zelenski je opozarjal, da se sedanji varnostni položaj ne razlikuje tako zelo od tistega lani aprila, velik del države pa je zaseden že vse od leta 2014. Zahteval je trojni vrh z omenjenima državama, saj noče, da bi bila Ukrajina rezultat pogajanj med ruskim in ameriškim predsednikom.

Ruski veleposlanik pri OZN Vasilij Nebenzija je ZDA obtožil podžiganja histerije in provociranja. »Megafonska diplomacija« je po njegovem mnenju tudi vmešavanje v ruske notranje zadeve, saj v Moskvi vztrajajo, da nimajo nobenega namena napasti Ukrajino. V poskusu preprečiti zasedanje varnostnega sveta se je Rusiji pridružila Kitajska, Indija, Gabon in Kenija pa so se vzdržale.