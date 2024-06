Varnostni svet ZN morda že danes o ameriškem predlogu premirja v Gazi

ZDA so v nedeljo pozvale varnostni svet ZN k podpori osnutka resolucije o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Diplomatski viri predvidevajo, da bi o resoluciji lahko odločali že danes, toda glasovanja še ni potrdila predsedujoča Južna Koreja. Podporo osnutku pa je menda že izrazil Izrael.

Poziv ZDA je v nedeljo predstavil tiskovni predstavnik ameriške delegacije pri ZN Nate Evans. Čeprav datuma glasovanja ni navedel, je Evans članice varnostnega sveta pozval, naj ne izpustijo priložnosti in enotno podprejo omenjeni dogovor, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Osnutek predloga resolucije o prekinitvi ognja, ki so ga članice varnostnega sveta prejele v nedeljo, je po navedbah AFP, ki je seznanjena z dokumentom, menda že podprla izraelska stran, kar se doslej še ni zgodilo in predstavlja napredek glede na dosedanje predloge resolucij.

ZDA odgovornost za sprejetje osnutka pripisuje Hamasu in islamistično skupino poziva, naj sprejme zadnjo različico osnutka resolucije, hkrati pa obe strani zavezuje k takojšnji, celoviti in brezpogojni uresničitvi dogovora, poroča AFP.

Osnutek nove resolucije predvideva prvo fazo premirja s takojšnjo in popolno prekinitvijo ognja, izmenjavo ujetnikov in umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi.

Najnovejši ameriški osnutek vsebuje tudi določilo o varni in učinkoviti distribuciji zadostnih količin humanitarne pomoči za vse Palestince v Gazi.

Iz Hamasa so po prvotni predstavitvi načrta sporočili, da na predlog gledajo pozitivno. Za izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja pa je bil Bidnov načrt nepopoln.

VS ZN je sicer že konec marca sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bi vodila v trajno premirje. Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic, med njimi Slovenija, so podprle vse članice razen ZDA, ki so resolucijo v nasprotju z določili mednarodnega prava označile kot nezavezujočo.