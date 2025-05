Vatikan in Rim: življenje med konklavom in kje se najbolje vidi dim

Vatikan in Rim sta v teh dneh središče sveta. Po smrti papeža Frančiška 21. aprila in žalovanju, ko so se dolge vrste vernikov vile pred baziliko svetega Petra, da bi se poslovile od priljubljenega papeža, se je v sredo, 7. maja, začel konklave – starodavni postopek volitev novega poglavarja katoliške Cerkve. Kardinali volivci z vsega sveta so zaprti za vrati Sikstinske kapele, oči sveta pa so uprte v majhen dimnik nad njo, ki bo s črnim ali belim dimom oznanil izid glasovanj.

Obisk Rima v tem času je lahko edinstveno doživetje, priča smo redkemu zgodovinskemu trenutku. A kot poroča Euronews, se morajo obiskovalci pripraviti tudi na izjemno gnečo, omejitve in višje cene. Mesto so namreč preplavile desettisoče romarjev in turistov, ki želijo biti del dogajanja.

Postopek izvolitve novega papeža poteka v strogi tajnosti. Sto triintrideset kardinalov, mlajših od 80 let, je zaprtih v Sikstinski kapeli, dokler ne izvolijo naslednika svetega Petra. Glasujejo večkrat na dan. Po vsakih dveh krogih glasovanja sežgejo glasovnice; če papež ni izvoljen, poseben dodatek ustvari črn dim, ki se pokadi iz dimnika nad kapelo. Ko eden od kandidatov prejme potrebno dvotretjinsko večino plus en glas, pa iz dimnika pride bel dim – znamenje, da ima Cerkev novega papeža. Ta nato prvič pozdravi vernike z balkona (lože) bazilike svetega Petra in podeli znameniti blagoslov »Urbi et Orbi« (mestu in svetu).

Trg svetega Petra je bil in bo nabito poln in težko dostopen. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Po poročanju National Catholic Reporterja, lahko dim iz Sikstinske kapele pričakujemo dvakrat dnevno – okoli poldneva po prvih dveh glasovanjih in okoli 19. ure zvečer po zadnjem krogu glasovanja za tisti dan. Bel dim bi se lahko pojavil tudi prej, okoli 10.30 ali 17.30, če je papež izvoljen že v prvem krogu posameznega sklopa glasovanj. Čeprav ni določenega roka, so bili zadnji papeži izvoljeni v dveh do treh dneh od začetka konklava.

Obisk Rima med konklavom: Gneča in zaprte znamenitosti

Za turiste obisk Rima v tem času pomeni tudi določene prilagoditve. Največja znamenitost, Sikstinska kapela, je zaradi konklava zaprta za javnost in bo verjetno ostala zaprta še nekaj dni po koncu volitev, morda celo do sredine maja, opozarja Euronews. Vatikanski muzeji sicer ostajajo odprti, vključno z znamenitimi Rafaelovimi sobanami. Zaradi varnostnih razlogov in premikov kardinalov pa so začasno ustavljeni ogledi nekropole pod baziliko in vatikanskih vrtov.

Veliko gnečo in dolge čakalne vrste gre pričakovati tudi pred baziliko svetega Petra, kjer velja strog kodeks oblačenja (pokrita ramena in kolena). Dodatno k gneči prispeva dejstvo, da je leto 2025 tudi jubilejno leto katoliške Cerkve. Več obiskovalcev kot običajno pričakujejo tudi v baziliki svete Marije Snežne, kjer je zdaj pokopan papež Frančišek. Zaradi izjemnega povpraševanja so se po poročanju virov, kot sta Finder in HotelPlanner, močno zvišale cene letalskih kart in hotelskih nastanitev v Rimu. Nekatere trgovine in restavracije v bližini Vatikana so lahko tudi zaprte v znak spoštovanja.

Za turiste obisk Rima v tem času pomeni tudi določene prilagoditve. FOTO: Kevin Coombs/Reuters

Čeprav zamujena priložnost za ogled Michelangelovih mojstrovin v Sikstinski kapeli lahko razočara, pa je prisotnost ob razglasitvi novega papeža resnično edinstveno doživetje. Trg svetega Petra je bil in bo nabito poln in težko dostopen. Prodajalec verskih spominkov Mondo Cattolico, kot poroča Euronews, zato predlaga nekaj alternativnih lokacij za opazovanje dima: široka Via della Conciliazione, ki vodi do trga, ponuja dober pogled tudi z večje razdalje; manj natrpan trg Piazza Pio XII tik ob kolonadah omogoča poln pogled na baziliko; panoramski razgled na Vatikan in dimnik pa ponujata bližnji Angelski most (Ponte Sant'Angelo) in terasa Angelskega gradu (Castel Sant’Angelo). Dober razgled lahko ponudijo tudi terase bližnjih hotelov in kavarn.

Pričakovanja pred izvolitvijo

Dogajanje v Vatikanu spremljajo tudi številni tuji obiskovalci. Ameriška televizija CBS je nekatere povprašala o njihovih pričakovanjih glede novega papeža. Mnenja so različna. Nekateri poudarjajo, da bo Sveti Duh vodil kardinale pri odločitvi. »Ne glede na vse bo naslednik Kristusa, ne gre za moje mnenje,« je dejal ameriški turist. Druga, po poklicu sicer stevardesa, pa na izvolitev gledajo bolj politično: »Je kot politika v Združenih državah. Tam zgoraj je še ena vlada.«

Nedavna anketa CBS med ameriškimi katoliki je pokazala, da si 42 odstotkov želi, da bi naslednik nadaljeval nauk papeža Frančiška. Večina vprašanih podpira tudi možnost poroke za duhovnike, posvečevanje žensk v duhovnice in uporabo kontracepcije, čeprav so mnenja med rednimi obiskovalci maš in tistimi, ki Cerkve ne obiskujejo pogosto, deljena. Duhovnik in poznavalec Cerkve Thomas Reese za CBS opozarja na krizo katolištva v ZDA in na zahodu nasploh: »Mladih preprosto ne zanima in odhajajo ... Približno eden od treh krščenih katolikov v ZDA se ne identificira več kot katolik. To je ogromna številka!« Alex Harold iz Missourija pa je za CBS dejal, da novi papež ne rabi biti ne levo ne desno usmerjen, temveč mora »združevati vero« in da se papeštvo »ne rabi prilagajati času, saj je staro dva tisoč let.«

Po vsakih dveh krogih glasovanja sežgejo glasovnice; če papež ni izvoljen, poseben dodatek ustvari črn dim, ki se pokadi iz dimnika nad kapelo. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Rim tako v teh dneh živi v pričakovanju odločitve iz Sikstinske kapele, ki bo usmerila pot 1,4 milijarde katolikov po svetu v prihodnjih letih. Dogodek združuje globoko versko tradicijo, politične razsežnosti in edinstveno doživetje za vse, ki so se znašli v večnem mestu v tem zgodovinskem trenutku.