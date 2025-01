Vatikan po novem dovoljuje gejem opravljanje duhovništva

Vatikan je odobril nove smernice, ki homoseksualnim moškim omogočajo opravljanje poklica v semeniščih, če se vzdržijo spolnih odnosov. Odločitev predstavlja pomemben premik v odnosu Katoliške cerkve do homoseksualnih kandidatov. Smernice poudarjajo, da je treba spolno usmerjenost kandidata obravnavati kot le en vidik njegove osebnosti, poroča Reuters.

To pomeni, da se celotnega razumevanja osebe ne sme zmanjšati zgolj na osnovi njene spolne usmerjenosti. Dokument, sprejet novembra, bo veljal tri leta poskusno, kar bo omogočilo oceno učinkovitosti in primernosti novih smernic, preden bodo morda postale trajne. Prejšnja navodila iz leta 2016 so izključevala moške z »globoko ukoreninjenimi homoseksualnimi težnjami« iz semenišč, kar je povzročilo precej kritik zaradi diskriminatorne narave.

Smernice so bile objavljene brez velikega pompa na spletni strani Italijanske škofovske konference. Spremlja jih opomba iz vatikanskega urada za duhovščino, ki potrjuje veljavnost smernic za poskusno obdobje treh let. To obdobje bo omogočilo preizkušanje smernic v praksi in oceno njihovega vpliva na življenje in delo v semeniščih.

Papež Frančišek, znan po bolj prizanesljivem pristopu do LGBTQ (lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne in queer) skupnosti, je imel ključno vlogo pri tej spremembi. Čeprav je homoseksualnost v Cerkvi še vedno tabu tema, je ta korak pomemben signal, da se Cerkev premika v smer večjega razumevanja. Smernice sicer ne spreminjajo cerkvenega nauka, da so »homoseksualne težnje« »intrinzično neurejene«, vendar omogočajo, da kandidati niso diskvalificirani zgolj zaradi svoje spolne usmerjenosti, če ostanejo v celibatu. Papež je v preteklosti večkrat opozoril duhovnike, ki vstopajo v spolne odnose, naj zapustijo duhovništvo, kar kaže na njegovo zavezanost k ohranjanju celibata kot ključnega elementa duhovniškega življenja.

Sprememba je že sprožila različne odzive znotraj in zunaj Cerkve. V državah, kjer je homoseksualnost močno obsojana, verjetno ne bodo sprejeli podobnih smernic, medtem ko bi v bolj liberalnih okoljih to lahko pomenilo pomemben korak k večji inkluzivnosti. Za komentar smo prosili tudi Slovensko škofovsko konferenco.