Papež skupini redovnic očital, da kažejo svetu »skisane obraze«

Papež Frančišek je skupini dominikanskih redovnic očital, da svetu kažejo »skisane obraze«, prav tako je dodal, da ženske potrebujejo »junaško mero truda«, da bi lahko prenehale obrekovati. Papež je v skladu filozofijo svetega Tomaža Akvinskega poudaril, da sta priljudnost in dostopnost glavni vrlini Katoliške cerkve.

»V življenju sem večkrat spoznal redovnice s skisanimi obrazi, ki niso bili nič kaj prijazni,« je sveti oče nagovoril vse tiste, ki opravljajo bogoslužje, piše The Times. »To ni nekaj, kar pomaga pritegniti ljudi. Kis je ogaben in redovnice s skisanimi obrazi – o tem sploh ne bomo razpravljali.«

Redovnice primerjal s starimi devicami

Oseminosemdesetletni papež je skupino dominikanskih redovnic svete Katarine Sienske pozval, naj postanejo glasnice priljudnosti in živijo tako, da bodo ljubeznive do vseh, še navaja The Times.

»Prosim, ne obrekujte,« je svetoval papež Frančišek in dodal: »Obrekovanje ubija. Obrekovanje zastruplja. Prosim, nič več obrekovanja med vami, nič.«

Papež se je redovnicam zahvalil za delo z mladino. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Papež, ki je v preteklosti redovnice primerjal s starimi devicami in jih po poročanju časnika The Times kritiziral zaradi uporabe spletne pornografije, je redovnicam tokrat prigovarjal, naj se ne pogovarjajo z hudičem. »Hudič postane del skupnosti, ko vidi zavist – to, kar je del vseh ljudi, ne le žensk,« je med drugim še dejal papež Frančišek.

Papež Frančišek je opazil, da je med redovnicami vse manj novink. FOTO: Yasuyoshi Chiba/Reuters

Sveti oče se je redovnicam zahvalil za delo z mladino, a opazil, da je bilo med navzočimi le malo mladih redovnic. Ko je papež povprašal, koliko novink ima njihov red po svetu, so mu odgovorile, da 12. »Dvanajst? To je zelo malo,« se je odzval, poroča The Times.

Obtožen mizoginije in nestrpnosti

Papež, ki vatikanske duhovnike v administraciji pogosto kritizira, da so ambiciozni, klerikalni in togi, je bil zadnja leta večkrat obtožen mizoginije in nestrpnosti. Med drugimi se je na škofovskem sestanku za zaprtimi vrati pritoževal, da je v duhovniškem poklicu preveč »pederastije« (it. frociaggine).

Vatikan se je javno opravičil zaradi papeževe uporabe besede frociaggine na sestanku s škofi. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Vatikan se je zaradi papeževe uporabe besede frociaggine maja preteklega leta javno opravičil. Duhovnik, ki ni želel biti imenovan, je za The Times razkril: »Tako govori papež Frančišek – njegovo izražanje je grobo. Včasih s tem spravlja v zadrego in s starostjo je čedalje slabše. Ko se je to zgodilo prvič, se je opravičil Vatikan, in ne sveti oče sam.«

Kljub temu papeža pogosto hvalijo zaradi svoje strpnosti, saj je leta 2013, ko so ga vprašali o homoseksualnih duhovnikih, dejal: »Kdo sem jaz, da jih sodim?«

Papež: Težava je Netanjahu

Na petkovem sestanku z iranskim rektorjem teološke univerze Abolhassanom Navabjem je papež Frančišek menda izrazil nestrinjanje z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem.

Po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA je Navabje menda papežu dejal: »Iran nima nič proti Judom. Nasprotujemo pa morilcem, kot je izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu.«

Na sestanku z iranskim rektorjem teološke univerze je menda papež Frančišek izrazil nestrinjanje z Izraelom. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Na to je menda papež odgovoril: »Tudi mi nimamo nič proti Judom. Edina težava je Netanjahu, ki je s kršenjem mednarodnega prava in človekovih pravic ustvaril krizo na Bližnjem vzhodu in na svetu.«

Papeža so novembra lani močno kritizirali zaradi izjave, da se v Gazi morda dogaja genocid. »Situacijo je treba temeljito preučiti in šele nato odločiti, ali ustreza definiciji [genocida], ki so jo zastavili pravniki in mednarodne organizacije,« je zapisal papež Frančišek, poroča The Times.