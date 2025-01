Prva ministrica v papeški vladi

V nadaljevanju preberite:

V Katoliški cerkvi se vendarle zgodijo tudi resnični čudeži, komentirajo v Rimu odločitev papeža Frančiška, ki je v svojo vlado na ministrski položaj imenoval prvo žensko v dvatisočletni zgodovini ustanove. Šestdesetletna redovnica Simona Brambilla je postala prefektinja dikasterija ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki ga je od leta 2004 do 2011 vodil kardinal Franc Rode. Ob bok so ji za podprefekta postavili španskega kardinala Ángela Fernándeza Artima, ki je bil vrhovni šef salezijanskega reda in je to imenovanje zanj morda tudi svojevrstna kazen.