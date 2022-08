Včasih se tudi človeške besede spremenijo v metulje

V nadaljevanju preberite:

Vse skupaj se je zgodilo že pred letom in pol, a ko sem ta teden prebrala, da je fotografija, na kateri je ovekovečen pogovor med metuljem in teniško igralko Naomi Osaka, dobila najvišje priznanje World Sports Photography Award za letošnje leto, se je pred mojimi očmi znova odvrtela celotna zgodba.

Zgodilo se je 12. februarja lani, ko je Naomi na Odprtem prvenstvu Avstralije igrala proti Tunizijki Ons Jabeur. Stala je na beli črti, pripravljena na servis, ko jo je nekdo opozoril na pisanega metulja, ki je pristal na njeni nogi. Naomi je prekinila servis, se sklonila in metulju ponudila vršičke prstov. Ta trenutek je s svojim fotoaparatom ujel David Gray, in to tako, da na fotografiji celotno zgodbo spremljamo prek sence japonske teniške igralke in njenega nežnega prijatelja.