Večji del sveta ni ne Zahod ne Kitajska

Kitajska modernizacija je izraz, ki ga v prvih tednih bivanja v Pekingu velikokrat slišimo. Isti proces imenujejo še modernizacija v kitajskem slogu in kitajska pot do modernizacije. Toda slogani Komunistične partije Kitajske niso usmerjeni samo v razlago kitajskega gospodarskega razvoja, temveč predvsem v to, zakaj je njihov razvoj boljši od zahodne modernizacije.

Pet evropskih novinarjev nas je na predavanju o kitajski modernizaciji pristalo skupaj z veliko delegacijo afriških kolegov, zraven so bili še novinarji Srednje in Južne Azije. Skoraj tri ure je pred nami stal Wang Yiwei, profesor na katedri Jeana Monneta in direktor Inštituta za mednarodne zadeve na Univerzi Renmin.

»Ameriška modernizacija je svet razdelila na razvite in nerazvite države. Kitajska modernizacija je drugačna, saj skrbi za vse ljudi na svetu, ne samo za Kitajsko. Mi hočemo doseči globalno modernizacijo, saj bomo le tako vsi na boljšem,« je bil eden od začetnih poudarkov.

Nato je usmeril pozornost v afriške novinarje in jih vprašal, od kod prihajajo. Liberija, Burkina Faso, Uganda, Kongo … Predavatelj jih je takoj nagovoril: »Zakaj zahodna modernizacija ni pripomogla h globalni modernizaciji? In zakaj so afriške države tako revne, če pa imajo toliko surovin? Zato, ker so vedno bile pod evropskim in ameriškim nadzorom.«