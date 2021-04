Velikost ni vse. In vendar je

V nadaljevanju preberite:

INFOGRAFIKA: Delo



Kaj pa razgled?

V devetih desetletjih, odkar z vrha Corcovada bedi nad sedemmilijonskim Riom, je Kristus Odrešenik dobil številne replike. FOTO: Wikipedija

Mali in neznani kraj Encantado je izzval veliki in prepoznavni Rio de Janeiro. V mestecu na jugu Brazilije dobiva končno podobo kip Jezusa, ki bo višji od Kristusa Odrešenika, enega od sedmih čudes modernega sveta. Toda v Riu odgovarjajo, da velikost ni vse.V začetku je bil piedestal, nato je Jezus dobil glavo, že pred tem so mu ustvarili roke. A najprej je bila ideja. Dobil jo je zdaj že pokojni župan mesteca s 23.000 prebivalci v zvezni državi Rio Grande do SulGradnjo Kristusa, zaščitnika Encantada, so začeli pred dvema letoma, in če ne bo zapletov, naj bi sklepna dela opravili do konca decembra. Vrednost nabožne investicije je ocenjena na dva milijona realov oziroma nekaj manj kot 300.000 evrov, nabirko pa bodo v celoti pokrile donacije, piše na uradni spletni strani.Podporniki projekta si poleg religioznih vzgibov obetajo, da bo kip mestece, ki so ga pred dobrim stoletjem ustanovili italijanski priseljenci, postavil na brazilski in morda celo svetovni zemljevid. Ne bo sicer najvišji spomenik z Jezusovo podobo na svetu – večja naj bi po pisanju BBC stala v Indoneziji in na Poljskem – a z lokalpatriotskega vidika je nemara pomembneje, da bo s 43 metri, vključno s podstavkom, za pet metrov presegel tistega v Riu.V devetih desetletjih, odkar z vrha Corcovada bedi nad sedemmilijonskim Riom, je Kristus Odrešenik dobil številne replike. Podobe, ki jih je navdihnilo deloin, je mogoče najti domala na vseh celinah; v Evropi je med bolj prepoznavnimi Jezusov kip na Portugalskem, ki z nasprotnega brega reke Tajo zre proti Lizboni, kopij več kot 600 ton težke betonske konstrukcije ne manjka niti v Braziliji. In vendar v vsem tem času emblem enega od najlepših mest na svetu na domačem terenu še ni imel tako velikega izzivalca. Vse bolj otipljiva Kristusova podoba v Encantadu je v zadnjih dneh povzročila nekaj neškodljivih bodic med veljaki obeh krajev.»Gradnja še višjega kipa je mačji kašelj. Rad bi videl in imel ta razgled,« se je na twitterju odzval župan Ria de Janeirain pripel fotografijo mesta. Da velikost ni vse in da je panorama s Corcovada še spektakularnejša od skulpture, bi se verjetno strinjal marsikdo, ki se je povzpel na 710 metrov visoki hrib. Z vrha se namreč odpre slikovit pogled na vzpetino Pão de Açúcar, zaliv Botafogo, znamenito Copacapano, laguno Rodrigo de Freitas, Maracano … Temu ni oporekal niti župan Encantada. »Brez dvoma. Rio de Janeiro je še vedno čudovit, to ve ves svet. Zdaj naj pridejo in odkrijejo še Kristusa, zaščitnika Encantada, našo kulturo in gastronomijo,« je Paesu odgovoril na instagramu.Sodeč po nedavni medijski pozornosti je Encantado na dobri poti, da bo kip v zaspano mestece pritegnil kakšnega turista več.