O umiku referenduma bodo poslanci odločali predvidoma v petek

Pred izredno sejo državnega zbora pa ne bo obravnave predloga umika na matičnem delovnem telesu, torej v odboru za obrambo, saj po mnenju zakonodajno-pravne službe to ni potrebno. V Svobodi, ki je predlog prejšnji teden vložila so za umik, v Levici prosti, poslanske skupine SD, NSi in SDS pa bodo svoja stališča dokončno oblikovale sredi tedna.

Svoboda se je odločila za umik na podlagi pogovorov, ki jih je prejšnji teden na parlamentarnem vrhu imel predsednik vlade Robert Golob. Predlog Svobode sicer še nima vnaprej zagotovljene zadostne podpore, a v največji vladni stranki pričakujejo, da bo na koncu vendarle izglasovan. Svoj optimizem utemeljujejo tudi na podlagi nekaterih javnomnenjski anket, ki kažejo večinsko podporo državljanom tako povečanju izdatkov za obrambo, kakor tudi obstanku Slovenije v zvezi Nato.

Da bo podprl razveljavitev referenduma je zaenkrat napovedal le predsednik stranke Demokrati Anže Logar. Poslanci SD bodo o glasovanju govorili sredi tedna, v koaliciji pa naj bi se o tem nazadnje pogovorili pred četrtkovo sejo vlade.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je pojasnila, da že izglasovani sklep o referendumu po njenih besedah nima pravno zavezujočih posledic in ne zavezuje državnega zbora, da mora sprejeti odlok o razpisu referenduma. O predlogu umika referenduma bodo poslanci odločali neposredno na plenarni seji državnega, brez predhodne obravnave na odboru za obrambo.

Slednjo so pričakovali v poslanski skupini SD, ko je matično delovno telo obravnavalo in potrdilo referendumski predlog Levice glede obrambnih izdatkov. A po mnenju zakonodajno-pravne službe to v primeru odločanja o umiku referenduma ni potrebno. Urška Klakočar Zupančič je ob znova opozorila, da posvetovalni referendumi niso politične igračke, namenjene zavlačevanju zakonodajnih postopkov in političnemu preigravanju med posameznimi strankami, pač pa resen parlamentarni institut.

Z dnevnega reda četrtkove seje pa so v koaliciji umaknili umaknili obravnavo še enega predloga posvetovalnega referenduma o višanju obrambnih izdatkov, ki ga je vložil nepovezani poslanec Miha Kordiš. Državni zbor mora po oceni koalicije najprej odločiti o predlogu za umik že izglasovanega referenduma o obrambnih izdatkih. Kordiš je to potezo ocenil kot nesprejemljivo. Še neustanovljena stranka Mi, socialisti je zbrala 5000 podpisov v podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o povečanju vojaških izdatkov.