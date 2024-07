Venzuelci na ulicah po Madurovi sporni zmagi

V nadaljevanju preberite:

Po Caracasu korakajo z ene strani privrženci režima, z druge mladi ljudje, ki protestirajo, ker se je Nicolás Maduro razglasil za predsednika, čeravno glasovi še niso bili do konca prešteti. Ponovno štetje in dokaze o izidih so zahtevale tudi nekatere latinskoameriške vlade. Sedmim vladam je Maduro sporočil, naj svoje diplomate pokličejo domov, svoje je tudi že odpoklical. V Venezueli je skrajno napeto, napovedani pohodi nasprotnikov režima z ene in chavistov z druge strani napovedujejo ostre spopade.

Odkar je Maduro v nedeljo opolnoči po lokalnem času razglasil zmago in so v opoziciji sporočili, da mu ne verjamejo, izidov pa ne priznavajo, je po Caracasu kaos, ki spominja na najhujše nemire prejšnjih let.