V Venezueli skrajno napeto po predsedniških volitvah

V nadaljevanju preberite:

V Caracasu so razglasili, da je bil Nicolás Maduro v nedeljo še tretjič izvoljen za predsednika republike, dobil naj bi 51,2 odstotka glasov, njegov nasprotnik Edmundo González Urrutia pa 44,2. Če se ne bo kaj dokončno zapletlo, bo Maduro vladal še šest let, oblast pa predal šele leta 2031. Venezuelska opozicija izidov ne priznava, trdi, da je González Urrutia zmagal kar s 70 odstotki, da so bile volitve potvorjene, opozicija pa izigrana.