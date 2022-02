Ves svet v ukrajinski zastavi

Downing Street 10 v Londonu, sedež britanske vlade in rezidenca premiera FOTO Justin Tallis/AFP

»Izkazujemo solidarnost z ljudmi Ukrajine, številnimi Berlinčani z ukrajinskimi koreninami pa tudi z mnogimi Rusi, ki si želijo miru v Rusiji in Ukrajini,« je v izjavi dejala berlinska županja Franziska Giffey. Njena pariška kolegica, Anne Hidalgo, se je v četrtek udeležila protestnega shoda v Parizu proti ruski vojaški ofenzivi, ki jo je označila za neupravičeno in kaznivo dejanje. Velike metropole, majhna mesta, stolpnice, vodnjaki, nebotičniki ... po vsem svetu sporočajo: S tabo smo, Ukrajina. Tudi ljubljanski grad bo danes zvečer zažarel v ukrajinskih barvah.

Medtem pa so v Rusiji odločno protestno pismo proti sovražnosti napisali ruski znanstveniki in znanstveni novinarji. »Za to vojno ni racionalne utemeljitve. Poskusi, da bi razmere v Donbasu uporabili kot pretvezo za začetek vojaške operacije, ne vzbujajo nobenega zaupanja. Jasno je, da Ukrajina ne ogroža varnosti naše države. Vojna proti njej je nepoštena in odkrito nesmiselna,« so zapisali in opozorili, da Ukrajina je in ostaja država, kjer imajo mnogi Rusi sorodnike, prijatelje in znanstvene sodelavce. »Naši očetje, dedi in pradedje so se skupaj borili proti nacizmu. Vojna zaradi geopolitičnih ambicij vodstva Ruske federacije, ki jo vodijo dvomljive fantazije, je cinična izdaja njihovega spomina.« Pod pismom je podpisanih več kot dvesto imen, ki med drugim zahtevajo takojšnjo ustavitev vseh vojaških operacij, usmerjenih proti Ukrajini, ter spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti ukrajinske države. »Zahtevamo mir. Delajmo znanost, ne vojne!«

Pobrateni z Moskvo V želji po čimprejšnjem koncu spopadov ter začetku reševanja spora po mirni poti bodo nocoj ljubljanski grad osvetlili v barvah ukrajinske zastave. »Ljubljana ostaja pobrateno mesto z Moskvo in še naprej si želimo prijateljskega sodelovanja med prestolnicama,« so sporočili z mestne občine Ljubljana. »Župan Zoran Janković je v znak krepitve slovensko-ruskih odnosov od predsednika Putina dobil priznanje, ki bo ostalo v spomin in znak upanja za mir v svetu,« so še dodali na MOL. M. P.

Oglasili so se tudi številni ruski zvezdniki, režiserji, novinarji in druge ruske javne osebnosti ter izrazili nasprotovanje invaziji na Ukrajino. Nasprotovanje pokolu, ki ga je začelo rusko vodstvo, je izrazilo tudi več deset neodvisnih ruskih medijev. Dmitrij Muratov, glavni urednik Nove Gazete, je v videonagovoru pozval proti vojni in napovedal, da bo petkova številka časopisa izšla v ruskem in ukrajinskem jeziku, kajti »Ukrajina ni naš sovražnik, ukrajinski jezik ni jezik sovražnika«. Muratov, ki je bil eden od dveh dobitnikov Nobelove nagrade za mir za leto 2021 prav zato, ker tudi v najtežjih razmerah brani svobodo govora v Rusiji, je izrazil tudi žalost in sram celotne novinarske ekipe zaradi ruskega napada.

Grozodejstvo brez primere, za katero ni in ne more biti nobenega opravičila, je obsodilo tudi 150 svetnikov različnih ruskih mest. »Prepričani smo, da državljani Rusije niso dali mandata za napad.« Ukrajinska državna radiotelevizija je Evropsko radiodifuzno zvezo pozvala, naj začasno prekine članstvo Rusije in jo izključi iz tekmovanja za pesem Evrovizije 2022, a so organizatorji sprva predlog zavrnili, češ da je tekmovanje nepolitičen kulturni dogodek, včeraj sredi dneva pa sporočili, da Rusije na tokratnem tekmovanju za pesem Evrovizije ne bo. »Še naprej ostajamo predani varovanju vrednot kulturnega tekmovanja, ki spodbuja mednarodno izmenjavo, združuje občinstvo, slavi raznolikost skozi glasbo in združuje Evropo na enem odru.« Evropska nogometna zveza se je prav odločila za prestavitev majskega finala lige prvakov iz Sankt Peterburga v Pariz.

Slovita newyorška dvorana Carnegie Hall je v zadnjem hipu odpovedala nastope slavnega ruskega dirigenta Valerija Gergijeva, ki velja za velikega podpornika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Izločili so tudi nastop ruskega pianista Denisa Macujeva, ki prav tako velja za podpornika ruskega predsednika. Odločitev so objavili v skupni izjavi z Dunajskimi filharmoniki, s katerimi naj bi oba umetnika nastopila včeraj, danes in jutri. Gergijev, ki pogosto nastopa tudi v Ljubljani, pred leti mu je slovenski predsednik podelil tudi srebrni red za zasluge, se v zadnjih dneh javno ni oglasil.