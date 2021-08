Veter v krilih paraolimpijcev in sveta

V nadaljevanju preberite:

Ustvarjalna moč vetra se je na olimpijskem stadionu v Tokiu včeraj predstavila s čudovitimi slikami neuklonljive življenjskosti in močne volje.



Japonski avtorji slovesnega odprtja 16. paraolimpijskih iger so zasnovo predstave poimenovali Imamo krila, in res se je zdelo, da so ne le paraolimpijci iz več kot 160 držav, temveč ves svet, ki bo do 5. septembra spremljal njihova tekmovanja, dobil veter v krila. Vse se je znova gibalo.