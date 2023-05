Vidna trenja med Nemčijo in Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Nemčijo in Kitajsko niso v najboljši kondiciji. Čeprav se politiki obeh držav zadnje tedne in mesece pogosto srečujejo, so toni srečanj vse prej kot pozitivni. Te dni je za razburjenje poskrbela tudi nenadna odpoved obiska ministra za finance Christiana Lindnerja v Pekingu, nakar je minister zahteval spremembo nemške politike do Kitajske. Zunanja ministrica Annalena Baerbock je sicer danes gostila kitajskega kolega Qina Ganga, s katerim sta razpravljala o seriji odprtih vprašanj.