Virginia Giuffre po avtomobilski nesreči v kritičnem stanju

Virginia Giuffre, ki trdi, da je bila žrtev trgovine z ljudmi in da jo je Jeffrey Epstein »prodal« princu Andrewu, je po resni avtomobilski nesreči pristala v bolnišnici, poroča BBC.

Po nesreči, v kateri je z avtom treščila v šolski avtobus, ji je odpovedala ledvica, zdravniki so menda izjavili celo, da ji ostajajo samo še štirje dnevi življenja. Njena agentka je v izjavi za javnost kasneje sporočila, da »Virginia močno ceni vso podporo in dobre želje, ki ji jih namenja javnost«.

Enainštiridesetletna Virginia Guiffre je po avtomobilski nesreči na instagramu zapisala: »To je bila najhujša nesreča v mojem življenju. Pripravljena sem, da se poslovim, pred tem pa želim še enkrat videti svoje otroke.« Z možem Robertom in tremi otroki živi na severu Pertha v Avstraliji.

Iz policije zahodne Avstralije in bolnišnice, v kateri se Viriginia zdravi, so za BBC sporočili, da nikjer niso zabeležili nesreče, ki bi lahko imela posledice, kot jih je utrpela Virginia. Iz policije so sicer naknadno sporočili, da se je 24. marca zgodila »manjša nesreča«, v kateri sta bila udeležena avtobus in avto, a da ni bilo zabeleženih nikakršnih poškodb ter da je bila edina posledica škoda na avtu v višini 1200 evrov.

Virginia Giuffre je ena izmed tožnic Jeffreyja Epsteina in princa Andrewa. Na zveznem sodišču na Manhattnu v New Yorku so njeni odvetniki leta 2021 vložili civilno tožbo proti britanskemu princu Andrewu zaradi spolnih napadov in zlorab, ko je bila stara 17 let. Andrew je takrat vse obtožbe zanikal.

Epstein je bil aretiran julija 2019 zaradi obtožb trgovanja z ljudmi. Še preden se je začelo sojenje, je kmalu po aretaciji naredil samomor. Mnogi so prepričani, da je ozadje njegove smrti bolj zapleteno, Epsteinovo tedanjo partnerko, zvodnico Ghislaine Maxwell, pa so obsodili na dvajset let ječe.