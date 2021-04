Virus poraja intimne bolečine in nacionalno travmo

V nadaljevanju preberite:

Smrt vedno porodi vprašanje o intimnem času, veliko sočasnih smrti pa kliče tudi k razmislekom o pečatu, ki ga v določenem kolektivnem času dajejo družbi. Francozi so pred dnevi prekoračili črni prag, ko je zaradi covida-19 umrlo že več kot 100.000 ljudi, zaradi česar se tudi na nacionalni ravni sprašujejo, ali so se od pokojnih poslovili primerno pietetno in kako zapolniti praznino.