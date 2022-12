Višji cilji in postopna ukinitev pravic do izpustov za industrijo

Predstavniki evropskega parlamenta in sveta EU so se dogovorili o dveh zakonodajnih predlogih iz svežnja Pripravljeni na 55, ki se nanašata na izpuste toplogrednih plinov in njihove posledice na družbo. Reforma sistema trgovanja z izpusti prinaša višje cilje in postopno ukinitev pravic do izpustov za industrijo.

»Sporazum o sistemu EU za trgovanje z izpusti in socialnem podnebnem skladu je zmaga za podnebje in evropsko podnebno politiko,« je po večdnevnih pogajanjih sporočil češki minister za okolje Marian Jurečka kot predstavnik češkega predsedstva Svetu EU. »To nam bo omogočilo izpolnjevanje podnebnih ciljev v glavnih sektorjih gospodarstva, hkrati pa zagotovilo, da bodo dobili najranljivejši državljani in manjša podjetja učinkovito podporo pri podnebnem prehodu. Zdaj lahko mirno rečemo, da je EU izpolnila svoje obljube z ambiciozno zakonodajo, kar nas uvršča v ospredje svetovnega boja proti podnebnim spremembam,« je zapisal.

Postopno odpravljanje brezplačnih pravic

Dogovor se nanaša na evropski sistem trgovanja z emisijami (ETS), ki je v veljavi od leta 2005 za energetsko intenzivne industrijske panoge in proizvodnjo energije. Po novem naj bi se izpusti v teh sektorjih do leta 2030 zmanjšali za 62 odstotkov glede na raven iz leta 2005, medtem ko je bil doslej cilj zmanjšanje izpustov za 43 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brezplačne pravice do izpustov za podjetja naj bi postopoma odpravljali do leta 2026 in povsem ukinili do leta 2034, so se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa strinjali pogajalci. Sistem naj bi do leta 2027 razširili tudi na ogrevanje zgradb in promet, vendar bi to lahko preložili, če bodo cene energije izjemno visoke.

Sporazum po navedbah AFP predvideva, da bodo gospodinjstva od leta 2027 plačevala za izpuste, povezane z ogrevanjem s premogom in plinom, vendar bo cena omejena do leta 2030.

Dogovorili so se tudi o skladu za podporo potrošnikom ob prehodu EU s fosilnih goriv na obnovljive vire energije.

Dogovor morata obe instituciji še uradno potrditi.