Vitez se vrača v senat, od koder so ga izgnali

Pred devetimi leti so italijanski senatorji iz svojih vrst izločili Silvija Berlusconija, ker je bil zaradi davčne goljufije pravnomočno obsojen. Tudi naziv Viteza so mu odvzeli. Nikoli več ne bom prestopil tega praga, se je takrat pridušal politik, ki je zaznamoval dve desetletji italijanske politike. Šest let ni smel kandidirati na volitvah, potem se je dal pred tremi leti izvoliti v evropski parlament. Čez poldrugi mesec bo, o tem skoraj ni dvoma, izvoljen v senat. Lani mu ni uspel naskok na položaj predsednika republike, lahko pa bi postal vsaj predsednik senata.