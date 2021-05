Vlada bo danes pretresala epidemiološke ukrepe

7.00 Vlada bo danes pretresala ukrepe



Vlada se bo danes popoldne sestala na redni seji, na kateri bo razpravljala o podaljšanju ali morebitnih spremembah ukrepov za zamejitev epidemije covida-19. Po trenutnih napovedih bi namreč že prihodnji teden Slovenija lahko prešla v zeleno fazo, kar bi pomenilo dodatno sproščanje ukrepov.



Sedemdnevno povprečje števila okužb z novim koronavirusom je bilo po podatkih za ponedeljek 309, za prehod v zeleno fazo pa bi moralo pasti pod 300. Od 12 statističnih regij jih je sicer v rumeni fazi še pet, to so primorsko-notranjska, osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška in zasavska regija, medtem ko so ostale obarvane zeleno.

