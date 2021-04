Vlada danes o spremembi semaforja ukrepov in šolanju v prihodnje

7.11 Vlada bo odločala o spremembi semaforja covidnih ukrepov in o šolanju v prihodnje



Vlada bo danes predvidoma odločala o spremembah vladnega semaforja sproščanja ukrepov, ki jih predlaga svetovalna skupina za covid-19, ter o poteku šolanja po 12. aprilu, ko naj bi se končali strožji omejitveni ukrepi zaprtja države. Svetovalna skupina po neuradnih informacijah STA predlaga vladi, da so tudi v primeru epidemiološkega stanja, ki ustreza rdeči fazi semaforja, odprti vrtci in osnovne šole, medtem ko bi se srednješolci izobraževali izmenjaje en teden na daljavo in en teden v živo. Trenutni semafor v rdeči fazi predvideva, da varstvo oziroma pouk za vrtčevske otroke in osnovnošolce v prvi triadi poteka po programu C, ostali se šolajo na daljavo.



Svetovalna skupina predlaga, da se v oranžni fazi semaforja odprejo tudi srednje šole, ne le za zaključne letnike srednjih šol po programu C. Po predlogu svetovalne skupine bi v rdeči fazi bilo omogočeno gibanje na prostem tudi med 22. in 5. uro, in sicer individualno ali več članov istega gospodinjstva. Poleg tega so po neuradnih informacijah predlagali, da se v oranžni fazi odprejo gostinske terase po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter da maske na prostem ne bi bile več obvezne, razen če ne bi mogli ohranjati dvometrske medsebojne razdalje. Vladi predlagajo še ustrezno nadomestilo za tiste, ki so v izolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom in v karanteni zaradi visokorizičnega stika.

