7.44 Na Novi Zelandiji odobrili prvo cepivo proti covidu-19, v Mehiki sputnik V

7.04 DZ potrdil osmi protikoronski zakon z dodatnimi 320 milijoni evrov pomoči

6.56 Vlada predvidoma o delovanju šol v prihodnjem tednu

Na Novi Zelandiji so danes pogojno odobrili prvo cepivo proti covidu-19, in sicer cepivo Pfizerja in Biontecha. V Mehiki pa so v torek pogojno odobrili rusko cepivo sputnik V, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah proizvajalca, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, so sputnik V doslej odobrili v 15 državah po svetu.Mehika je prejšnji teden po številu smrtnih žrtev covida-19 prehitela Indijo in je na tretjem mestu na svetu. Z mehiškega ministrstva za zdravje so v torek sporočili, da je doslej umrlo nekaj manj kot 160.000 covidnih bolnikov, potrdili so več kot 1,87 milijona okužb z novim koronavirusom. Po drugi strani je Nova Zelandija med državami, ki veljajo za zgled v boju proti novemu koronavirusu. Doslej so tam potrdili le okoli 2000 okužb, večinoma uvoženih, v povezavi s covidom-19 pa je umrlo skupno 25 ljudi. Pristojna novozelandska agencija Medsafe je za še učinkovitejši boj proti pandemiji danes pogojno odobrila prvo cepivo proti covidu-19, in sicer cepivo Pfizerja in Biontecha, kampanja cepljenja naj bi se začela aprila. Najprej naj bi cepili zaposlene na mejnih prehodih in v ključni infrastrukturi, kasneje pa še preostalo prebivalstvo.DZ je danes potrdil osmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19. Ključni sta subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo, v zakonu pa so zapisane tudi globe za preskakovanje vrstnega reda pri cepljenju.Vlada bo na današnji seji predvidoma odločala o tem, kateri ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 bodo po državi veljali v prihodnjem tednu. Največ pričakovanj je glede odprtja šol. Epidemiološka slika v obalno-kraški in zasavski regiji, kjer so po štirih dneh pouka v prejšnjem tednu šole ponovno zaprle svoja vrata, se je medtem izboljšala.Zadnje dni so glasne zahteve staršev otrok iz obeh regij, ki tudi na protestih pozivajo k odprtju šol . Stopnjujejo se tudi zahteve šolarjev. Tako naj bi se po poročanju časnika Večer z ministrico za izobraževanjedanes sešli šolarji in dijaki, združeni v iniciativo Zahtevamo šolo. Če izkupiček srečanja zanje ne bo sprejemljiv, naj bi se 9. februarja odklopili od spletnega izobraževanja in se podali na ulice.Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sedemdnevno število okužb znaša 1218, aktivnih okužb v državi pa je nekaj več kot 17.000. Pogoj za prehod v oranžno fazo sproščanja ukrepov bo manj kot tisoč hospitaliziranih covidnih bolnikov, nižja od tisoč bo morala biti sedemdnevna povprečna pojavnost okužb.Štirinajstdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev na ravni države znaša 817, nižjo pojavnost okužb imajo v koroški, osrednjeslovenski, podravski, savinjski in primorsko-notranjski regiji. Pojavnost okužb v zadnjih sedmih dneh na ravni države znaša 405,8, pri čemer imajo nižjo pojavnost okužb od povprečja koroška, savinjska, zasavska, podravska, primorsko-notranjska in osrednjeslovenska regija, kažejo vladni podatki.