Vlada v nedeljo kljub spopadom na odprti sceni

V nadaljevanju preberite:

Italija bi lahko že to nedeljo­ dobila novo vlado, ki jo bo prvič­ v zgodovini republike vodila­ ženska, voditeljica skrajno desne stranke Bratje Italije­ Giorgia­ ­Meloni. Posvetovanja pri predsed­niku republike Sergiu Mattarelli­ so se začela včeraj dopoldne, končala se bodo danes dopoldne, ko se bo predsednik srečal z voditelji vseh treh desnih strank, Giorgio Meloni in njenima zaveznikoma Matteom Salvinijem in Silviem Berlusconijem.

Zmagovalki volitev bo nato podelil mandat za sestavo vlade. Že jutri proti večeru bo mandatarka odkorakala na Kvirinal s seznamom ministrov, v nedeljo pa je pričakovati prisego nove vlade.