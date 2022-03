Vlasta Jeseničnik: Novinarji ves čas hodimo po robu

V nadaljevanju preberite:

Rusija je, denimo, število žrtev med vojaki na njihovi strani objavila na začetku meseca, zdaj smo že v četrtem tednu 'vojaške operacije' in novih podatkov ni. Edina znana številka je 498 ubitih ruskih vojakov. Se pravi, če bi poročala o vojaški operaciji, bi se lahko sklicevala izključno na ruske uradne vire. Rusi tega, kaj se v resnici dogaja v Ukrajini, o čemer lahko preberejo, slišijo in vidijo na televizijskih zaslonih prebivalci večine držav na svetu, ne vedo. O tem, kaj se dogaja, je v intervjuju za ruski časnik Kommersant govoril svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, ki je dejal, da 'Rusi v Ukrajini raketirajo tudi civilne cilje in uničujejo civilno infrastrukturo'. O vsem tem, razen na podlagi sklicevanja na takšne izjave, zaradi omejitve zakona ne bi mogla poročati.

Za zdaj se osredotočam na poročanje o posledicah zahodnih sankcij, ki so vidne in bodo vsak dan še bolj, pogovore med rusko in ukrajinsko stranjo o prekinitvi ognja ter na vse, kar se dogaja v Rusiji in ni vezano izključno na 'vojaško operacijo'. Tudi o protestih proti 'vojaški operaciji', ki tudi v Rusiji še potekajo, a jih je vedno manj, veljajo kar resne omejitve.

Bom razložila, zakaj. Ljudje, ki pridejo na proteste, se s tem izpostavijo. Praviloma jih takoj aretirajo. Če bi vzela izjavo protestnika proti vojaški operaciji in bi mi ta v kamero povedal, da je sam proti temu, bi bilo to lahko že sporno. Takisto bi lahko bilo sporno, če človek reče: 'Sem za to, da se uvedejo strožje sankcije.' Po tem zakonu se kaznujejo tudi ljudje, ki pozivajo k sankcijam proti Rusiji. Kot absurd naj omenim, da na protestih aretirajo ljudi zato, ker imajo v rokah prazne liste papirja. Že to je dovolj za aretacijo. Kaznujejo jih denarno ali pa dobijo od petnajst do trideset dni zaporne kazni. Za večkratno udeležbo se kazen le še stopnjuje.