Vodenje prevzema Nigerijka Ngozi Okonjo-Iweala

Roberto Azavedo je avgusta lani odstopil, leto pred iztekom mandata. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Organizacija je potrebna temeljite prenove delovanja, opozarjajo kritiki in analitiki. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) bo danes dobila novo generalno direktorico, Nigerijko. 66-letnica bo prva ženska na čelu te organizacije in prva iz Afrike.Formalno bo generalni svet organizacije danes še glasoval o njenem imenovanju, a po ameriški spremembi stališča to velja le še za formalnost, navaja francoska tiskovna agencija AFP.WTO je bila sicer zaradi nasprotovanja ZDA pod vodstvomnjenemu imenovanju zadnjega pol leta brez generalnega direktorja s polnimi pooblastili.je namreč avgusta lani odstopil, leto pred iztekom mandata.Predstavniki ključnih držav so se oktobra lani dogovorili, da bi za novo generalno direktorico imenovali Okonjo-Iwealovo, le Trumpova administracija je vztrajala pri podpori južnokorejski ministrici za trgovino. Ker 164 članic v WTO odloča s konsenzom, je tako menjava generalnega direktorja obstala na mrtvi točki.Po menjavi v Beli hiši pa je novi predsednikv začetku februarja spremenil stališče in napovedal podporo Okonjo-Iwealovi in tudi na tem področju pokazal odločen odmik od prejšnje politike ZDA.Okonjo-Iwealova velja za eno vzpenjajočih se zvezd nigerijske politike. Že dvakrat je bila finančna ministrica, bila je tudi prva ženska na čelu nigerijskega zunanjega ministrstva. Je razvojna ekonomistka z diplomami ameriških univerz MIT in Harvard. Četrt stoletja je delovala tudi v Svetovni banki, kjer je bila izvršna direktorica, leta 2012 pa se je potegovala tudi za položaj predsednice te razvojne institucije.Na položaju generalne direktorice WTO bo imela precej dela. Organizacija je potrebna temeljite prenove delovanja, opozarjajo kritiki in analitiki. Pogajanja o trgovinski liberalizaciji se že leta ne premaknejo z mrtve točke, prav tako je bila zelo na obrobju pri reševanju trgovinskih sporov med ZDA in Kitajsko, še navaja AFP.