Vojaki v Maliju izpustili začasnega predsednika in premiera

V Maliju so vojaki ponoči po treh dneh izpustili začasnega predsednika državein začasnega premiera, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je za AFP danes povedal neimenovani predstavnik vojske, da je dvojica znova na prostosti in doma, sta potrdili tudi njuni družini.Nezadovoljni malijski vojaki so Ndawa in Ouaneja, ki sta po avgustovskem vojaškem udaru prevzela vodenje začasnih malijskih oblasti, pridržali v ponedeljek zvečer. Začasni podpredsednik države, polkovnik, je nato v torek sporočil, da so oba razrešili s položajev. V sredo sta nato oba še odstopila v prisotnosti posrednikov v vojaškem oporišču, kjer so ju zadrževali.Goita je sicer dvojico obtožil »sabotaže« tranzicije, ker se pred menjavami v prehodni vladi nista posvetovala z njim. Vodja avgustovskega vojaškega udara je dejal, da se je čutil odgovornega ukrepati, in zatrdil, da se bo tranzicija nadaljevala v skladu z načrti in da bodo predvidene volitve potekale prihodnje leto.Pred tem je bilo v ponedeljek več menjav v začasni vladi. Vojska je sicer ohranila strateško pomembna ministrstva, tudi obrambno in varnostno, sta pa svoja položaja izgubila vodji avgustovskega puča, minister za obramboin minister za varnost. Skupaj z začasnim predsednikom in premierom so vojaki v ponedeljek med drugim pridržali tudi novega ministra za obrambo.Dogajanje v Maliju, ki po pisanju AFP predstavlja že drugi vojaški udar v devetih mesecih v Maliju, so v torek v skupni izjavi obsodili Združeni narodi, Ecowas, Afriška unija, Evropska unija in ZDA. Pozvali so k takojšnji in brezpogojni osvoboditvi predsednika in premiera.Avgusta lani so mladi vojaki odstavili tedanjega malijskega predsednikazaradi domnevne vladne korupcije in njegovega odzivanja na upor malijskih džihadistov. Potem ko je Gospodarska skupnost držav zahodne Afrike (Ecowas) zagrozila s sankcijami, je vojaška hunta predala oblast začasni vladi, ki je napovedala reformo ustave in pripravo volitev v 18 mesecih.Mnogi so dvomili, ali je vlada, v kateri so prevladovali vojaki, dejansko pripravljena ali sposobna pripraviti reformo v tako kratkem času. Dvomi so ostali, čeprav je začasna vlada prejšnji mesec za 31. oktober napovedala ustavni referendum, februarja prihodnje leto pa naj bi sledile volitve.